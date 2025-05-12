В Рыльске Курской области поражен оперативный штаб ВС РФ - СМИ

Город Рыльск Курской области РФ вечером в воскресенье, 11 мая, подвергся ракетному удару. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что "поражение пришлось на оперативный штаб вооруженных сил РФ.

Под завалами военные. Следим - говорится в сообщении OSINT-аналитиков.

Позже они добавили, что был поражен пункт дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты РФ.

Напомним

7 мая стало известно, что в РФ поражены важные объекты оборонной промышленности. В частности, были атакованы два аэродрома, конструкторское бюро, разработчик РСЗО, а также ключевой элемент ВПК РФ, который специализируется на элементах систем связи для армии оккупантов.

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