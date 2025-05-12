У рильську курської області уражено оперативний штаб зс рф - ЗМІ
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару в Рильську, ймовірно, уражено пункт дислокації 40-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Під завалами можуть бути військові.
Місто рильськ курської області рф ввечері у неділю, 11 травня, зазнало ракетного удару. Про це повідомля Telegram-канал Exilenova+ з посиланням на власні джерела, інформує УНН.
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Зазначається, що "ураження прийшлось на оперативний штаб збройних сил рф.
Під завалами військові. Слідкуємо
Пізніше вони додали, що було уражено пункт дислокації 40-ї окремої бригади морської піхоти рф.
Нагадаємо
7 травня стало відомо, що в рф уражено важливі об'єкти оборонної промисловості. Зокрема, були атаковані два аеродроми, конструкторське бюро, розробник РСЗВ, а також ключовий елемент ВПК рф, який спеціалізується на елементах систем зв’язку для армії окупантів.
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