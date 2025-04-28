Китай наращивает атомную энергетику: одобрено строительство 10 новых реакторов

Государственный совет Китая одобрил строительство 10 новых реакторов, подчеркнув важность атомной энергетики в контексте перехода страны к чистой энергии. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Пекин уже четвертый год подряд одобряет строительство не менее 10 новых реакторов. Сейчас страна строит 30, что составляет почти половину мирового общего количества, и ожидается, что к концу десятилетия она обойдет США и станет крупнейшим в мире генератором атомной энергии.

10 новых реакторов будут стоить в общей сложности 200 миллиардов юаней (27 миллиардов долларов). ... Ожидается, что ядерная мощность Китая достигнет 65 гигаватт к концу 2025 года, по данным China Electricity Council, по сравнению с менее чем 60 гигаваттами в прошлом году. Ожидается, что к 2040 году мощность атомного флота страны достигнет 200 гигаватт и составит около 10% от общей произведенной электроэнергии - цитирует издание информацию Ассоциации ядерной энергии Китая.

Авторы указывают, что преимуществом Китая является то, что государственные банки предоставляют дешевые кредиты компаниям, которые строят атомные станции. Это позволяет существенно снизить затраты еще на этапе строительства.

Напомним

На прошлой неделе стало известно, что Китай успешно испытал неядерное водородное взрывное устройство. Он создал огненный шар с температурой более 1000°C, вспышка которого длилась в 15 раз дольше тротила.

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