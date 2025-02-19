Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Сейчас идентифицировано более 150 похищенных экспонатов из Херсонского областного художественного музея им. А. Шовкуненко российскими оккупантами. Также есть факты продажи на черном рынке предметов археологии, которые были разграблены на временно оккупированных территориях после начала полномасштабного вторжения РФ. США вернули Украине ряд предметов археологических памятников разного исторического периода, которые были задержаны на таможне. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора в ответ на запрос.

ОГП сообщает, что с начала полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года под процессуальным руководством прокуроров специализированного Департамента Офиса Генерального прокурора, следователями Службы безопасности Украины проводится досудебное расследование в ряде уголовных производств, связанных с разграблением объектов культурного наследия.

Среди них музеи Херсонщины, Запорожья, КУ Херсонский областной художественный музей им. А. Шовкуненко, Херсонский областной краеведческий музей, Мелитопольский городской краеведческий музей, Бердянский художественный музей им. 1. Бродского, из которых похищены десятки тысяч музейных экспонатов.

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Генпрокуратура отмечает, что в связи с разграблением представителями государства-агрессора музеев, а также похищением первичных документов и электронных носителей, на которых велся учет всех экспонатов музея, пока невозможно установить общее количество и перечень похищенного.

Кроме этого, некоторые музеи (Мелитопольский городской краеведческий музей, Бердянский художественный музей им. И. Бродского) находятся в оккупации, что затрудняет установление полного перечня похищенного у них имущества. Сейчас идентифицировано более 150 похищенных экспонатов из К3 Херсонского областного художественного музея им

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Также сообщается, что наряду с этим, имеют место факты продажи на черном рынке предметов археологии, которые были разграблены на временно оккупированных территориях после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Так, США вернули Украине ряд предметов археологических памятников различного исторического периода, которые были задержаны на таможне. Указанные ценности перенаправлялись в США из РФ. Среди них. один кремневый топор V-III вв. до н.э.. 2 железных клинка V-III вв. до н.э., 2 железных клинка VIII-X вв., 1 железный клинок с навершием сер. ХІ - XIII вв., 1 железное острие дротика VIII-Х вв., 1 железный топор - кливец ХІІІ - XV вв., 1 железный топор - кливец VIII - Х вв. 3 железных кливца VIII - Х вв., 2 железных топора - кливца VIII - Х вв., и т.д