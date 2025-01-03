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1255 памятников культурного наследия пострадали в Украине из-за войны, больше всего в Харьковской области - Минкульт

1255 памятников культурного наследия пострадали в Украине из-за войны, больше всего в Харьковской области - Минкульт

Киев  •  УНН

 • 3710 просмотра

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По состоянию на декабрь 2024 года в Украине зафиксировано 1255 поврежденных памятников культурного наследия из-за войны. Больше всего пострадали объекты в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

По состоянию на декабрь 2024 года в Украине из-за войны пострадало 1255 памятников культурного наследия. Больше всего в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, передает УНН.

Детали

Общая численность поврежденных памятников культурного наследия в Украине по состоянию на конец декабря 2024 года составляет 1255 объектов. Из них национального значения - 125, местного - 1055, только что выявленных - 75

- сообщили в Минкульте.

Отмечается, что повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности:

  • в Харьковской области - 324;
  • Херсонской - 180;
  • Донецкой - 164;
  • Одесской - 137;
  • Черниговской - 65;
  • Киевской области и г. Киеве - 83;
  • Запорожской - 57;
  • Николаевской - 44;
  • Днепропетровской - 49;
  • Львовской - 60;
  • Сумской - 33;
  • Луганской - 32;
  • Хмельницкой - 10;
  • Полтавской - 6;
  • Винницкой и Житомирской - по 4;
  • Кировоградской - 2;
  • Черкасской - 1.
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В Минкульте также отметили, что по информации, предоставленной областными и Киевской городской военными администрациями, в декабре повреждены 33 памятника культурного наследия в Запорожской, Кировоградской, Сумской, Николаевской, Харьковской областях и в городе Киеве.

Кроме того, пока невозможно посчитать количество поврежденных памятников культурного наследия, пострадавших в ходе боевых действий на оккупированных территориях.

Напомним,

В результате российского обстрела было повреждено помещение Национального союза писателей Украины - памятник истории и архитектуры, где в свое время работали выдающиеся писатели. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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