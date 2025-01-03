1255 памятников культурного наследия пострадали в Украине из-за войны, больше всего в Харьковской области - Минкульт

По состоянию на декабрь 2024 года в Украине зафиксировано 1255 поврежденных памятников культурного наследия из-за войны. Больше всего пострадали объекты в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

По состоянию на декабрь 2024 года в Украине из-за войны пострадало 1255 памятников культурного наследия. Больше всего в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, передает УНН. Детали Общая численность поврежденных памятников культурного наследия в Украине по состоянию на конец декабря 2024 года составляет 1255 объектов. Из них национального значения - 125, местного - 1055, только что выявленных - 75 - сообщили в Минкульте. Отмечается, что повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности: в Харьковской области - 324;

Херсонской - 180;

Донецкой - 164;

Одесской - 137;

Черниговской - 65;

Киевской области и г. Киеве - 83;

Запорожской - 57;

Николаевской - 44;

Днепропетровской - 49;

Львовской - 60;

Сумской - 33;

Луганской - 32;

Хмельницкой - 10;

Полтавской - 6;

Винницкой и Житомирской - по 4;

Кировоградской - 2;

Черкасской - 1. В Минкульте также отметили, что по информации, предоставленной областными и Киевской городской военными администрациями, в декабре повреждены 33 памятника культурного наследия в Запорожской, Кировоградской, Сумской, Николаевской, Харьковской областях и в городе Киеве. Кроме того, пока невозможно посчитать количество поврежденных памятников культурного наследия, пострадавших в ходе боевых действий на оккупированных территориях. Напомним, В результате российского обстрела было повреждено помещение Национального союза писателей Украины - памятник истории и архитектуры, где в свое время работали выдающиеся писатели.