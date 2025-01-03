1255 памятников культурного наследия пострадали в Украине из-за войны, больше всего в Харьковской области - Минкульт
Киев • УНН
По состоянию на декабрь 2024 года в Украине зафиксировано 1255 поврежденных памятников культурного наследия из-за войны. Больше всего пострадали объекты в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.
По состоянию на декабрь 2024 года в Украине из-за войны пострадало 1255 памятников культурного наследия. Больше всего в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, передает УНН.
Детали
Общая численность поврежденных памятников культурного наследия в Украине по состоянию на конец декабря 2024 года составляет 1255 объектов. Из них национального значения - 125, местного - 1055, только что выявленных - 75
Отмечается, что повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности:
- в Харьковской области - 324;
- Херсонской - 180;
- Донецкой - 164;
- Одесской - 137;
- Черниговской - 65;
- Киевской области и г. Киеве - 83;
- Запорожской - 57;
- Николаевской - 44;
- Днепропетровской - 49;
- Львовской - 60;
- Сумской - 33;
- Луганской - 32;
- Хмельницкой - 10;
- Полтавской - 6;
- Винницкой и Житомирской - по 4;
- Кировоградской - 2;
- Черкасской - 1.
В Минкульте также отметили, что по информации, предоставленной областными и Киевской городской военными администрациями, в декабре повреждены 33 памятника культурного наследия в Запорожской, Кировоградской, Сумской, Николаевской, Харьковской областях и в городе Киеве.
Кроме того, пока невозможно посчитать количество поврежденных памятников культурного наследия, пострадавших в ходе боевых действий на оккупированных территориях.
Напомним,
В результате российского обстрела было повреждено помещение Национального союза писателей Украины - памятник истории и архитектуры, где в свое время работали выдающиеся писатели.