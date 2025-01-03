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1255 пам’яток культурної спадщини постраждали в Україні через війну, найбільше у Харківській області - Мінкульт

1255 пам’яток культурної спадщини постраждали в Україні через війну, найбільше у Харківській області - Мінкульт

Київ • УНН

 • 34241 перегляди

Станом на грудень 2024 року в Україні зафіксовано 1255 пошкоджених пам'яток культурної спадщини через війну. Найбільше постраждали об'єкти у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

Станом на грудень 2024 року в Україні через війну постраждало 1255 пам’яток культурної спадщини. Найбільше у Харківській, Херсонській та Донецькій областях. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає УНН.

Деталі

Загальна чисельність пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні станом на кінець грудня 2024 року складає 1255 об’єктів. З них національного значення - 125, місцевого - 1055, щойно виявлених - 75

- повідомили в Мінкульті.

Зазначається, що пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема:

  • у Харківській області - 324;
    • Херсонській - 180;
      • Донецькій - 164;
        • Одеській - 137;
          • Чернігівській - 65;
            • Київській області та м. Києві - 83;
              • Запорізькій - 57;
                • Миколаївській - 44;
                  • Дніпропетровській - 49;
                    • Львівській - 60;
                      • Сумській - 33;
                        • Луганській - 32;
                          • Хмельницькій - 10;
                            • Полтавській - 6;
                              • Вінницькій та Житомирській - по 4;
                                • Кіровоградській - 2;
                                  • Черкаській - 1.
                                    Image

                                    В Мінкульті також зазначили, що за інформацією, наданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, у грудні пошкоджено 33 пам’ятки культурної спадщини в Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Харківській областях та в місті Києві.

                                    Окрім того, наразі неможливо порахувати кількість пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій на окупованих територіях.

                                    Нагадаємо

                                    Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено приміщення Національної спілки письменників України — пам’ятку історії та архітектури, де свого часу працювали видатні письменники. 

                                    Павло Башинський

                                    Павло Башинський

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