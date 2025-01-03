1255 пам’яток культурної спадщини постраждали в Україні через війну, найбільше у Харківській області - Мінкульт
Київ • УНН
Станом на грудень 2024 року в Україні зафіксовано 1255 пошкоджених пам'яток культурної спадщини через війну. Найбільше постраждали об'єкти у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.
Станом на грудень 2024 року в Україні через війну постраждало 1255 пам’яток культурної спадщини. Найбільше у Харківській, Херсонській та Донецькій областях. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає УНН.
Деталі
Загальна чисельність пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні станом на кінець грудня 2024 року складає 1255 об’єктів. З них національного значення - 125, місцевого - 1055, щойно виявлених - 75
Зазначається, що пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема:
- у Харківській області - 324;
- Херсонській - 180;
- Донецькій - 164;
- Одеській - 137;
- Чернігівській - 65;
- Київській області та м. Києві - 83;
- Запорізькій - 57;
- Миколаївській - 44;
- Дніпропетровській - 49;
- Львівській - 60;
- Сумській - 33;
- Луганській - 32;
- Хмельницькій - 10;
- Полтавській - 6;
- Вінницькій та Житомирській - по 4;
- Кіровоградській - 2;
- Черкаській - 1.
В Мінкульті також зазначили, що за інформацією, наданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, у грудні пошкоджено 33 пам’ятки культурної спадщини в Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Харківській областях та в місті Києві.
Окрім того, наразі неможливо порахувати кількість пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій на окупованих територіях.
Нагадаємо
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