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Атака рф на столицю: постраждала історична будівля Національної спілки письменників

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Російський обстріл пошкодив приміщення Національної спілки письменників України - пам'ятку історії та архітектури. У цій будівлі працювали видатні письменники-фронтовики Малишко, Сосюра, Гончар та інші.

Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено приміщення Національної спілки письменників України — пам’ятку історії та архітектури, де свого часу працювали видатні письменники. Про це повідомив письменник Юрій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

"Через обстріл московитів сьогодні постраждала памʼятка історії та архітектури - приміщення нашої Національної спілки письменників України… Російські варвари та нелюди!" - написав письменник Юрій Дорошенко.

Він зазначив, що свого часу в будівлі працювали письменники-фронтовики Андрій Малишко, Володимир Сосюра, Олесь Гончар, Павло Загребельний та інші.

Атака рф на столицю: загинув український нейробіолог Ігор Зима та його дружина01.01.25, 19:58 • 42061 перегляд

Нагадаємо 

У Києві через падіння уламків ворожих дронів загорівся дах одного із корпусів Національного банку. Пошкоджені вікна на верхніх поверхах.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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