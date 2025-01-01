Атака рф на столицю: постраждала історична будівля Національної спілки письменників
Київ • УНН
Російський обстріл пошкодив приміщення Національної спілки письменників України - пам'ятку історії та архітектури. У цій будівлі працювали видатні письменники-фронтовики Малишко, Сосюра, Гончар та інші.
Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено приміщення Національної спілки письменників України — пам’ятку історії та архітектури, де свого часу працювали видатні письменники. Про це повідомив письменник Юрій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
"Через обстріл московитів сьогодні постраждала памʼятка історії та архітектури - приміщення нашої Національної спілки письменників України… Російські варвари та нелюди!" - написав письменник Юрій Дорошенко.
Він зазначив, що свого часу в будівлі працювали письменники-фронтовики Андрій Малишко, Володимир Сосюра, Олесь Гончар, Павло Загребельний та інші.
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