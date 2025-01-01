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"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
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"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на столицу: пострадало историческое здание Национального союза писателей

Атака рф на столицу: пострадало историческое здание Национального союза писателей

Киев  •  УНН

 • 2892 просмотра

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Российский обстрел повредил помещение Национального союза писателей Украины - памятник истории и архитектуры. В этом здании работали выдающиеся писатели-фронтовики Малышко, Сосюра, Гончар и другие.

В результате российского обстрела было повреждено помещение Национального союза писателей Украины - памятник истории и архитектуры, где в свое время работали выдающиеся писатели. Об этом сообщил писатель Юрий Дорошенко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

"Из-за обстрела московитов сегодня пострадал памятник истории и архитектуры - помещение нашего Национального союза писателей Украины... Русские варвары и нелюди!" - написал писатель Юрий Дорошенко.

Он отметил, что в свое время в здании работали писатели-фронтовики Андрей Малышко, Владимир Сосюра, Олесь Гончар, Павел Загребельный и другие.

Атака рф на столицу: погиб украинский нейробиолог Игорь Зима и его жена1 янв. 2025, 17:58 • 12260 просмотров

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В Киеве из-за падения обломков вражеских дронов загорелась крыша одного из корпусов Национального банка. Повреждены окна на верхних этажах.

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