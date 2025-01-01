Атака рф на столицу: пострадало историческое здание Национального союза писателей

В результате российского обстрела было повреждено помещение Национального союза писателей Украины - памятник истории и архитектуры, где в свое время работали выдающиеся писатели. Об этом сообщил писатель Юрий Дорошенко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

"Из-за обстрела московитов сегодня пострадал памятник истории и архитектуры - помещение нашего Национального союза писателей Украины... Русские варвары и нелюди!" - написал писатель Юрий Дорошенко.

Он отметил, что в свое время в здании работали писатели-фронтовики Андрей Малышко, Владимир Сосюра, Олесь Гончар, Павел Загребельный и другие.

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