Атака рф на столицу: пострадало историческое здание Национального союза писателей
Киев • УНН
Российский обстрел повредил помещение Национального союза писателей Украины - памятник истории и архитектуры. В этом здании работали выдающиеся писатели-фронтовики Малышко, Сосюра, Гончар и другие.
В результате российского обстрела было повреждено помещение Национального союза писателей Украины - памятник истории и архитектуры, где в свое время работали выдающиеся писатели. Об этом сообщил писатель Юрий Дорошенко на своей странице в Facebook, пишет УНН.
"Из-за обстрела московитов сегодня пострадал памятник истории и архитектуры - помещение нашего Национального союза писателей Украины... Русские варвары и нелюди!" - написал писатель Юрий Дорошенко.
Он отметил, что в свое время в здании работали писатели-фронтовики Андрей Малышко, Владимир Сосюра, Олесь Гончар, Павел Загребельный и другие.
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