Уламки дронів пошкодили будівлю НБУ: що відомо

У Києві через падіння уламків ворожих дронів загорівся дах одного із корпусів Національного банку. Пошкоджені вікна на верхніх поверхах. Про це у середу повідомили в НБУ. Втім запевнили, що всі сервіси функціонують у повному обсязі, передає УНН.

Інформуємо, що внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі. Пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін - йдеться у повідомленні НБУ.

Керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу НБУ, працюють відповідно до затверджених протоколів.

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