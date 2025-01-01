Уламки дронів пошкодили будівлю НБУ: що відомо

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Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся дах корпусу Національного банку в Києві та пошкоджено вікна. Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих немає, всі банківські сервіси працюють у штатному режимі.

У Києві через падіння уламків ворожих дронів загорівся дах одного із корпусів Національного банку. Пошкоджені вікна на верхніх поверхах. Про це у середу повідомили в НБУ. Втім запевнили, що всі сервіси функціонують у повному обсязі, передає УНН.

Інформуємо, що внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі. Пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін

- йдеться у повідомленні НБУ.

Керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу НБУ, працюють відповідно до затверджених протоколів.

Уже 6 людей постраждали від атаки рф у Києві: серед них вагітна жінка01.01.25, 09:28 • 29182 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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