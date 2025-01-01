Уже 6 людей постраждали від атаки рф у Києві: серед них вагітна жінка

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Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждало шестеро людей. Двох госпіталізували, чотирьом надали допомогу на місці, включаючи вагітну жінку.

Внаслідок атаки російський військ на Київ постраждало шестеро людей, двох госпіталізували, чотирьом надали допомогу на місці, включаючи вагітну жінку, повідомив у середу мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Шестеро людей постраждали в результаті ворожої атаки на столицю. Наразі двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці. В тому числі, вагітній жінці", - написав Кличко.

Доповнення

У перший день нового року ворог атакував столицю. Є руйнування у двох районах. 

Печерський район: сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та пожежа на 4-5-х поверхах на площі 70 кв. м, також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. 

Святошинський район: сталося руйнування гаражів та загоряння на площі 20 кв. м. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
vitalii-klychkoВіталій Кличко
kyivКиїв

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