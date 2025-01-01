Уже 6 людей постраждали від атаки рф у Києві: серед них вагітна жінка

Внаслідок атаки російський військ на Київ постраждало шестеро людей, двох госпіталізували, чотирьом надали допомогу на місці, включаючи вагітну жінку, повідомив у середу мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

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"Шестеро людей постраждали в результаті ворожої атаки на столицю. Наразі двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці. В тому числі, вагітній жінці", - написав Кличко.

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У перший день нового року ворог атакував столицю. Є руйнування у двох районах.

Печерський район: сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та пожежа на 4-5-х поверхах на площі 70 кв. м, також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі.

Святошинський район: сталося руйнування гаражів та загоряння на площі 20 кв. м.