Уже 6 человек пострадали от атаки рф в Киеве: среди них беременная женщина

ukenru
С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
08:30 • 20338 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
06:01 • 102180 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы
05:23 • 117142 просмотра

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
 • 125145 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
 • 159816 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 158434 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 162038 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 147372 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
 • 220823 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
 • 154671 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
С 1 января медицинские учреждения начинают работать исключительно через Программу медицинских гарантий

С 1 января медицинские учреждения начинают работать исключительно через Программу медицинских гарантий

 • 63300 просмотра
Зафиксировано движение вражеских дронов над областями Украины: куда направляются

Зафиксировано движение вражеских дронов над областями Украины: куда направляются

 • 102287 просмотра
С 2025 года за выдачу фискальных чеков "по старинке" продавцов будут ждать штрафы

С 2025 года за выдачу фискальных чеков "по старинке" продавцов будут ждать штрафы

 • 31730 просмотра
2,22 трлн гривен на оборону Украины: на что направят средства в 2025 году

2,22 трлн гривен на оборону Украины: на что направят средства в 2025 году

 • 46794 просмотра
Международная помощь Украине в 2025 году: чего ожидает власть

Международная помощь Украине в 2025 году: чего ожидает власть

04:00 • 37021 просмотра
публикации
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 121316 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 220824 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 171180 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 272180 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 246713 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джоли надеется на прекращение «нападений» от Питта после развода

Джоли надеется на прекращение «нападений» от Питта после развода

08:54 • 7355 просмотра
Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

 • 117652 просмотра
Голливудские пары, сохранившие любовь: секреты отношений

Голливудские пары, сохранившие любовь: секреты отношений

 • 102213 просмотра
Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

 • 102414 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

 • 106529 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Уже 6 человек пострадали от атаки рф в Киеве: среди них беременная женщина

Уже 6 человек пострадали от атаки рф в Киеве: среди них беременная женщина

Киев  •  УНН

 • 14044 просмотра

Read in English

В результате вражеской атаки на Киев пострадали шесть человек. Двух госпитализировали, четырем оказали помощь на месте, включая беременную женщину.

В результате атаки российский войск на Киев пострадали шесть человек, двое госпитализированы, четырем оказали помощь на месте, включая беременную женщину, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Шесть человек пострадали в результате вражеской атаки на столицу. Сейчас двое из них госпитализированы. Четырем медики оказали помощь на месте. В том числе, беременной женщине», - написал Кличко.

Дополнение

В первый день нового года враг атаковал столицу. Есть разрушения в двух районах. 

Печерский район: произошло частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома и пожар на 4-5-х этажах на площади 70 кв. м, также произошло возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания. 

Святошинский район: произошло разрушение гаражей и возгорание на площади 20 кв. м. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев