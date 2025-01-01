Уже 6 человек пострадали от атаки рф в Киеве: среди них беременная женщина

В результате атаки российский войск на Киев пострадали шесть человек, двое госпитализированы, четырем оказали помощь на месте, включая беременную женщину, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Шесть человек пострадали в результате вражеской атаки на столицу. Сейчас двое из них госпитализированы. Четырем медики оказали помощь на месте. В том числе, беременной женщине», - написал Кличко.

Дополнение

В первый день нового года враг атаковал столицу. Есть разрушения в двух районах.

Печерский район: произошло частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома и пожар на 4-5-х этажах на площади 70 кв. м, также произошло возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания.

Святошинский район: произошло разрушение гаражей и возгорание на площади 20 кв. м.