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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на столицу: погиб украинский нейробиолог Игорь Зима и его жена

Атака рф на столицу: погиб украинский нейробиолог Игорь Зима и его жена

Киев  •  УНН

 • 11669 просмотра

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В результате атаки российских дронов на Киев 1 января 2025 года погиб ученый Игорь Зима с женой и котом. Профессор был специалистом по нейро- и психофизиологии, имел более 40 лет научного опыта.

В результате российской атаки дронами на Киев 1 января погиб выдающийся украинский ученый, нейробиолог Игорь Зима вместе с женой и домашним любимцем. Об этом написала подруга семьи Дарья Душечкина, сообщает УНН.

"01/01/25 в первую атаку дронов на Киев 2025 погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима погиб всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома. В постели", - говорится в заметке.

Ранее, журналист Алексей Бобровников на своей странице в Facebook писал: "Сегодня враг атакуя город попал в квартиру нашего друга Игоря Зимы, нейробиолога, профессора, специалиста по запахам. Пока Игорь не берет трубку, держим кулаки"

Добавим 

Игорь Зима работал преподавателем в "Институте биологии и медицины" Киевского национального университета имени Шевченко, имея более 40 лет научного опыта. Он возглавлял научную группу, которая исследовала вопросы нейро- и психофизиологии.

Напомним 

Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы россиянами по меньшей мере четырьмя шахедами.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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