Атака рф на столицу: погиб украинский нейробиолог Игорь Зима и его жена

В результате российской атаки дронами на Киев 1 января погиб выдающийся украинский ученый, нейробиолог Игорь Зима вместе с женой и домашним любимцем. Об этом написала подруга семьи Дарья Душечкина, сообщает УНН.

"01/01/25 в первую атаку дронов на Киев 2025 погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима погиб всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома. В постели", - говорится в заметке.

Ранее, журналист Алексей Бобровников на своей странице в Facebook писал: "Сегодня враг атакуя город попал в квартиру нашего друга Игоря Зимы, нейробиолога, профессора, специалиста по запахам. Пока Игорь не берет трубку, держим кулаки"

Добавим

Игорь Зима работал преподавателем в "Институте биологии и медицины" Киевского национального университета имени Шевченко, имея более 40 лет научного опыта. Он возглавлял научную группу, которая исследовала вопросы нейро- и психофизиологии.

Напомним

Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы россиянами по меньшей мере четырьмя шахедами.