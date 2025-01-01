рф атакувала будинки в центрі Києва щонайменше чотирма шахедами - Єрмак

Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані росією щонайменше чотирма шахедами. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

"Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма шахедами. Все оперативно досліджують правоохоронці та експерти", - написав Єрмак.

Доповнення

Внаслідок атаки російських військ на Київ загинуло двоє людей.

Постраждало семеро людей. Серед травмованих - дві вагітні жінки.

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