рф атакувала будинки в центрі Києва щонайменше чотирма шахедами - Єрмак
Київ • УНН
росія атакувала центр Києва чотирма шахедами, внаслідок чого загинуло двоє людей. Семеро постраждалих, включаючи двох вагітних жінок.
Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані росією щонайменше чотирма шахедами. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
"Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма шахедами. Все оперативно досліджують правоохоронці та експерти", - написав Єрмак.
Доповнення
Внаслідок атаки російських військ на Київ загинуло двоє людей.
Постраждало семеро людей. Серед травмованих - дві вагітні жінки.
У Києві ліквідовують наслідки атаки рф: показали нові кадри01.01.25, 10:16 • 27569 переглядiв