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рф атакувала будинки в центрі Києва щонайменше чотирма шахедами - Єрмак

рф атакувала будинки в центрі Києва щонайменше чотирма шахедами - Єрмак

Київ • УНН

 • 30357 перегляди

росія атакувала центр Києва чотирма шахедами, внаслідок чого загинуло двоє людей. Семеро постраждалих, включаючи двох вагітних жінок.

Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані росією щонайменше чотирма шахедами. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

"Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма шахедами. Все оперативно досліджують правоохоронці та експерти", - написав Єрмак.

Доповнення

Внаслідок атаки російських військ на Київ загинуло двоє людей.

Постраждало семеро людей. Серед травмованих - дві вагітні жінки.

У Києві ліквідовують наслідки атаки рф: показали нові кадри01.01.25, 10:16 • 27569 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаКиїв
andrii-yermakАндрій Єрмак
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