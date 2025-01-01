Атака БПЛА на Київ: вже 7 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки
Київ • УНН
У Києві внаслідок атаки російських БПЛА загинула одна людина, семеро постраждали, включаючи двох вагітних жінок. Пошкоджено житловий будинок, адмінбудівлю, школу та 12 автомобілів.
Внаслідок атаки російських військ на Київ постраждало семеро людей, серед яких дві вагітні жінки. Одна людина загинула, повідомили в середу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Внаслідок ворожої атаки на Київ 1 людина загинула. Кількість постраждалих зросла до 7 людей, серед яких дві вагітні жінки. Пошуково-рятувальна операція триває
За даними ДСНС, у Печерському районі триває ліквідація пожеж у житловому будинку та адмінбудівлі. Пошкоджено скління вікон школи та 6 автомобілів.
У Святошинському районі пожежу, яка виникла внаслідок атаки БПЛА, ліквідували. Пошкоджені 6 автомобілів та трамвайна колія.
Раніше повідомлялось, що в пошкодженому внаслідок атаки ворожих безпілотників житловому будинку в Печерському районі Києва виявлено тіло загиблої жінки.