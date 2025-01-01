Атака БПЛА на Киев: уже 7 пострадавших, среди них - две беременные женщины

В результате атаки российских войск на Киев пострадало семь человек, среди которых две беременные женщины. Один человек погиб, сообщили в среду в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

В результате вражеской атаки на Киев 1 человек погиб. Количество пострадавших увеличилось до 7 человек, среди которых две беременные женщины. Поисково-спасательная операция продолжается - говорится в сообщении ОГП.

По данным ГСЧС, в Печерском районе продолжается ликвидация пожаров в жилом доме и административном здании. Повреждено остекление окон школы и 6 автомобилей.

В Святошинском районе пожар, возникший в результате атаки БПЛА, ликвидирован. Повреждены 6 автомобилей и трамвайные пути.

Ранее сообщалось, что в поврежденном в результате атаки вражеских беспилотников жилом доме в Печерском районе Киева обнаружено тело погибшей женщины.