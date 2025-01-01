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У зруйнованому будинку на Печерську знайшли тіло жінки після атаки дронів

Київ • УНН

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В житловому будинку Печерського району Києва, пошкодженому внаслідок атаки російських дронів, виявлено тіло загиблої жінки. Рятувальники продовжують розбирати завали.

В пошкодженому внаслідок атаки ворожих безпілотників житловому будинку в Печерському районі Києва виявлено тіло загиблої жінки.  Про це у середу повідомили в КМВА, передає УНН

В житловому будинку, в Печерському р-ні, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку

- йдеться у повідомленні КМВА

Рятувальна операція триває.

Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки російський військ на Київ постраждало шестеро людей, двох госпіталізували, чотирьом надали допомогу на місці, включаючи вагітну жінку. 

Уламки дронів пошкодили будівлю НБУ: що відомо01.01.25, 10:38 • 17768 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиїв
pecherskyi-raionПечерський район

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