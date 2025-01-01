У зруйнованому будинку на Печерську знайшли тіло жінки після атаки дронів
Київ • УНН
В житловому будинку Печерського району Києва, пошкодженому внаслідок атаки російських дронів, виявлено тіло загиблої жінки. Рятувальники продовжують розбирати завали.
В пошкодженому внаслідок атаки ворожих безпілотників житловому будинку в Печерському районі Києва виявлено тіло загиблої жінки. Про це у середу повідомили в КМВА, передає УНН.
В житловому будинку, в Печерському р-ні, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку
Рятувальна операція триває.
Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки російський військ на Київ постраждало шестеро людей, двох госпіталізували, чотирьом надали допомогу на місці, включаючи вагітну жінку.
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