У зруйнованому будинку на Печерську знайшли тіло жінки після атаки дронів

В пошкодженому внаслідок атаки ворожих безпілотників житловому будинку в Печерському районі Києва виявлено тіло загиблої жінки. Про це у середу повідомили в КМВА, передає УНН.

В житловому будинку, в Печерському р-ні, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку - йдеться у повідомленні КМВА

Рятувальна операція триває.

Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки російський військ на Київ постраждало шестеро людей, двох госпіталізували, чотирьом надали допомогу на місці, включаючи вагітну жінку.

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