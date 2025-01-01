В разрушенном доме на Печерске нашли тело женщины после атаки дронов
Киев • УНН
В жилом доме Печерского района Киева, поврежденном в результате атаки российских дронов, обнаружено тело погибшей женщины. Спасатели продолжают разбирать завалы.
В поврежденном в результате атаки вражеских беспилотников жилом доме в Печерском районе Киева обнаружено тело погибшей женщины. Об этом в среду сообщили в КГВА, передает УНН.
В жилом доме, в Печерском р-не, который пострадал в результате утренней атаки российских БпЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина
Спасательная операция продолжается.