У Києві вже двоє жертв ворожої атаки БПЛА

Внаслідок атаки російських військ на Київ загинуло двоє людей, повідомив у середу голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Від самого ранку триває ліквідація наслідків удару по столиці. Особисто був на місцях падіння уламків. На жаль, вже маємо двох загиблих - написав Ткаченко.

Рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах триває.

Доповнення

У Києві семеро людей постраждали через атаку російських безпілотників. Серед травмованих - дві вагітні жінки.

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