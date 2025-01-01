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У Києві вже двоє жертв ворожої атаки БПЛА

Київ • УНН

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У Києві внаслідок атаки російських БПЛА загинуло двоє людей. Рятувальна операція триває у Печерському та Святошинському районах столиці.

Внаслідок атаки російських військ на Київ загинуло двоє людей, повідомив у середу голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Від самого ранку триває ліквідація наслідків удару по столиці. Особисто був на місцях падіння уламків. На жаль, вже маємо двох загиблих

- написав Ткаченко. 

Рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах триває.

Доповнення

У Києві семеро людей постраждали через атаку російських безпілотників. Серед травмованих - дві вагітні жінки.

Зеленський відреагував на масовану атаку БПЛА: "росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні"01.01.25, 11:41 • 26477 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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