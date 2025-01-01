Зеленський відреагував на масовану атаку БПЛА: "росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні"

У новорічну ніч росіяни вбили одну людину під час атаки 111 ударних БПЛА. Є постраждалі та руйнування. Наслідки ворожого нападу показав у своєму Telegram Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним і близьким. Також є постраждалі та руйнування. Усі служби задіяні