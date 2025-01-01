Зеленський відреагував на масовану атаку БПЛА: "росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні"
Київ • УНН
У новорічну ніч росія атакувала Україну 111 ударними БПЛА, більшість з яких було збито. Внаслідок атаки на Київ загинула одна людина, семеро поранені, серед яких дві вагітні жінки.
У новорічну ніч росіяни вбили одну людину під час атаки 111 ударних БПЛА. Є постраждалі та руйнування. Наслідки ворожого нападу показав у своєму Telegram Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним і близьким. Також є постраждалі та руйнування. Усі служби задіяні
Президент подякував усім, хто, незалежно від обставин, щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців.
Доповнення
Внаслідок атаки російських військ на Київ постраждало семеро людей, серед яких дві вагітні жінки. Одна людина загинула.