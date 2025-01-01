Зеленский отреагировал на массированную атаку БПЛА: "россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине"

В новогоднюю ночь россияне убили одного человека во время атаки 111 ударных БПЛА. Есть пострадавшие и разрушения. Последствия вражеского нападения показал в своем Telegram Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Но, к сожалению, на данный момент известно об одном погибшем человеке. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие и разрушения. Все службы задействованы - написал Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто, независимо от обстоятельств, каждую ночь и каждый день на службе, на работе, защищает Украину и украинцев.

Дополнение

В результате атаки российских войск на Киев пострадали семь человек, среди которых две беременные женщины. Один человек погиб.