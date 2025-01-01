В Киеве уже двое жертв вражеской атаки БПЛА
Киев • УНН
В Киеве в результате атаки российских БПЛА погибли два человека. Спасательная операция продолжается в Печерском и Святошинском районах столицы.
В результате атаки российских войск на Киев погибли двое людей, сообщил в среду глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
С самого утра продолжается ликвидация последствий удара по столице. Лично был на местах падения обломков. К сожалению, уже имеем двух погибших
Спасательная операция в Печерском и Святошинском районах продолжается.
Дополнение
В Киеве семеро человек пострадали из-за атаки российских беспилотников. Среди пострадавших - две беременные женщины.
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