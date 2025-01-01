У Києві ліквідовують наслідки атаки рф: показали нові кадри

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У Печерському районі пошкоджено житловий будинок, у Святошинському - гаражі та трамвайні колії. Внаслідок атаки постраждало шестеро людей, серед них вагітна жінка.

У Києві триває ліквідація наслідків атаки російських військ у двох районах. Про це повідомили у ДСНС України, показавши кадри, пише УНН.

Деталі

"Печерський район. Часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та загоряння на 4-5 поверхах. Надзвичайники врятували жінку похилого віку: у неї гостра реакція на стрес. Ще двох потерпілих чоловіків передали медикам", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що пожежу локалізували. Тривають роботи з ліквідації та порятунку людей.

Також триває ліквідація пожежі у нежитловій будівлі.

"Святошинський район. Руйнування гаражів з подальшим загорянням. Частково пошкоджені трамвайні колії та 6 авто. Є звернення жінки до медиків з гострою реакцією на стрес. Пожежу ліквідовано", - зазначається в повідомленні.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Доповнення

Раніше мер Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок атаки рф на Київ постраждало шестеро людей, двох госпіталізували, чотирьом надали допомогу на місці, включаючи вагітну жінку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаКиїв
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
vitalii-klychkoВіталій Кличко
kyivКиїв

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