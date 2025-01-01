У Києві ліквідовують наслідки атаки рф: показали нові кадри

У Києві триває ліквідація наслідків атаки російських військ у двох районах. Про це повідомили у ДСНС України, показавши кадри, пише УНН.

Деталі

"Печерський район. Часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та загоряння на 4-5 поверхах. Надзвичайники врятували жінку похилого віку: у неї гостра реакція на стрес. Ще двох потерпілих чоловіків передали медикам", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що пожежу локалізували. Тривають роботи з ліквідації та порятунку людей.

Також триває ліквідація пожежі у нежитловій будівлі.

"Святошинський район. Руйнування гаражів з подальшим загорянням. Частково пошкоджені трамвайні колії та 6 авто. Є звернення жінки до медиків з гострою реакцією на стрес. Пожежу ліквідовано", - зазначається в повідомленні.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Доповнення

Раніше мер Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок атаки рф на Київ постраждало шестеро людей, двох госпіталізували, чотирьом надали допомогу на місці, включаючи вагітну жінку.