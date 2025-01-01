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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве ликвидируют последствия атаки рф: показали новые кадры

В Киеве ликвидируют последствия атаки рф: показали новые кадры

Киев  •  УНН

 • 8904 просмотра

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В Печерском районе поврежден жилой дом, в Святошинском - гаражи и трамвайные пути. В результате атаки пострадали шесть человек, среди них беременная женщина.

В Киеве продолжается ликвидация последствий атаки российских войск в двух районах. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, показав кадры, пишет УНН.

Детали

"Печерский район. Частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома и возгорание на 4-5 этажах. Чрезвычайники спасли пожилую женщину: у нее острая реакция на стресс. Еще двух пострадавших мужчин передали медикам", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар локализовали. Продолжаются работы по ликвидации и спасению людей.

Также продолжается ликвидация пожара в нежилом здании.

"Святошинский район. Разрушение гаражей с последующим возгоранием. Частично повреждены трамвайные пути и 6 авто. Есть обращение женщины к медикам с острой реакцией на стресс. Пожар ликвидирован", - отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Дополнение

Ранее мэр Виталий Кличко сообщал, что в результате атаки рф на Киев пострадали шесть человек, двух госпитализировали, четырем оказали помощь на месте, включая беременную женщину.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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