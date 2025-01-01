рф атаковала дома в центре Киева по меньшей мере четырьмя шахедами - Ермак

Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы россией по меньшей мере четырьмя шахедами. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

"Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы по меньшей мере четырьмя шахедами. Все оперативно исследуют правоохранители и эксперты", - написал Ермак.

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В результате атаки российских войск на Киев погибло два человека.

Пострадало семь человек. Среди травмированных - две беременные женщины.

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