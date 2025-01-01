Атака рф на столицю: загинув український нейробіолог Ігор Зима та його дружина
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських дронів на Київ 1 січня 2025 року загинув науковець Ігор Зима з дружиною та котом. Професор був спеціалістом з нейро- та психофізіології, мав понад 40 років наукового досвіду.
Внаслідок російської атаки дронами на Київ 1 січня загинув видатний український науковець, нейробіолог Ігор Зима разом із дружиною та домашнім улюбленцем. Про це написала подруга сімʼї Дар'я Душечкіна, повідомляє УНН.
"01/01/25 в першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку", - йдеться в дописі.
Раніше, журналіст Олексій Бобровніков на своїй сторінці у Facebook писав: "Сьогодні ворог атакуючи місто влучив у квартиру нашого друга Ігоря Зими, нейробіолога, професора, спеціаліста з запахів. Поки Ігор не бере слухавку, тримаємо кулаки"
Додамо
Ігор Зима працював викладачем у "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Шевченка, маючи більш ніж 40 років наукового досвіду. Він очолював наукову групу, що досліджувала питання нейро- та психофізіології.
Нагадаємо
Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані росією щонайменше чотирма шахедами.