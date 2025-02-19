Ідентифіковано понад 150 викрадених рф експонатів із Херсонського обласного художнього музею – прокуратура

Наразі ідентифіковано понад 150 викрадених експонатів із Херсонського обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка російськими окупантами. Також є факти продажу на чорному ринку предметів археології, які були розграбовані на тимчасово окупованих територіях після початку повномасштабного вторгнення рф. США повернули Україні низку предметів археологічних памʼяток різного історичного періоду, які було затримано на митниці. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генпрокурора у відповідь на запит.

ОГП повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року за процесуального керівництва прокурорів спеціалізованого Департаменту Офісу Генерального прокурора, слідчими Служби безпеки України проводиться досудове розслідування у низці кримінальних проваджень, які пов’язані із розграбуванням об’єктів культурної спадщини.

Серед них музеї Херсонщини, Запоріжжя, КЗ Херсонський обласний художній музей ім. О. Шовкуненка, Херсонський обласний краєзнавчий музей, Мелітопольський міський краєзнавчий музей, Бердянський художній музей ім. 1. Бродського, з яких викрадено десятки тисяч музейних експонатів.

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Генпрокуратура наголошує, що у зв’язку із розграбуванням представниками держави-агресора музеїв, а також викраденням первинних документів і електронних носіїв, на яких вівся облік всіх експонатів музею, наразі неможливо встановити загальну кількість та перелік викраденого.

Окрім цього, деякі музеї (Мелітопольський міський краєзнавчий музей, Бердянський художній музей ім. І. Бродського) перебувають в окупації, що ускладнює встановлення повного переліку викраденого у них майна. Наразі ідентифіковано понад 150 викрадених експонатів із К3 Херсонського обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка

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Також повідомляється, що поряд з цим, мають місце факти продажу на чорному ринку предметів археології, які були розграбовані на тимчасово окупованих територіях після початку повномасштабного вторгнення зс рф в Україну.

Так, США повернули Україні низку предметів археологічних памʼяток різного історичного періоду, які було затримано на митниці. Вказані цінності перенаправлялися до США із рф. Серед них. одна кремʼяна сокира V-III ст. до н.е.. 2 залізні клинки V-III ст. до н.е., 2 залізні клинки VIII-X ст., 1 залізний клинок з навершям сер. ХІ - XIII ст., 1 залізне вістря дротику VIII-Х ст., 1 залізну сокиру - клівець ХІІІ - XV ст., 1 залізну сокиру - клівець VIII - Х ст.. 3 залізних клівця VIII - Х ст., 2 залізні сокири - клівця VIII - Х ст., тощо