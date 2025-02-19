Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

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Стивен Спилберг организовал шутку над Харрисоном Фордом, раздав съемочной команде 300 копий его нелюбимой биографии. Ке Хюи Куан поделился воспоминаниями о доброте Форда во время съемок "Индианы Джонса".

Продюсер Стивен Спилберг решил подшутить над актером Харрисоном Фордом, когда тот пришел на съемочную площадку. Он купил 300 экземпляров биографии Форда, которую тот ненавидел, и раздал их всей команде. Об этом пишет Variety со ссылкой на Ке Хюи Куан, который работал с Фордом в "Индиане Джонс и Храме Судьбы", передает УНН.

Когда Форд пришел, все - охранники, осветители, операторы - делали вид, что читают эту книгу,

- рассказал он.

Куан также поделился теплым воспоминанием о Форде.

Куан, сыгравший малыша во второй части "Индианы Джонса", признался, что во время съемок одной из сцен ему было страшно, и он даже заплакал. Но тогда к нему подошел Форд.

"Он стал передо мной на колено и спросил, в порядке ли я", - рассказал актер.

После этого сказал:

"Кэ, я хочу, чтобы ты помнил - я никогда не причиню тебе вреда".

По словам Куана, эти слова навсегда запомнились ему.

"Это же сам Индиана Джонс сказал мне, что будет обо мне заботиться!" - добавил он.

А тем временем Variety подтвердил, что Спилберг возвращается к работе над сиквелом "Балбесов", который уже запущен в производство.

Напомним

Новый фильм Marvel "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" вызвал смешанные реакции кинокритиков.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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