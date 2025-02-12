Фільм "Капітан Америка: Прекрасний новий світ" отримав свої перші відгуки
Київ • УНН
Новий фільм Marvel з Ентоні Маккі в головній ролі отримав змішані відгуки критиків. Одні хвалять екшн та акторську гру, інші вказують на брак емоційної глибини.
Новий фільм Marvel "Капітан Америка: Прекрасний новий світ" викликав змішані реакції кінокритиків. Деякі оглядачі відзначають його динамічний екшн і вдале продовження історії кіновсесвіту, тоді як інші критикують брак емоційної глибини.
Пише УНН з посиланням на Variety.
Репортер Washington Post Герб Скрібнер назвав стрічку "абсолютним вибухом", зазначивши, що вона відновлює відчуття єдності кіновсесвіту Marvel і вдало інтегрує інші проекти.
Кінокритик Кріс Паркер висловив розчарування, зазначивши, що фільму бракує емоційної глибини, хоча він оцінив серйозний тон і гру Ентоні Маккі. Схожу думку висловив і Еммануель Нуазетт, відзначивши хороший екшн та політичний підтекст, але назвавши картину "середньою".
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Натомість сценарист Кріс Галлардо підтримав позитивні відгуки, заявивши, що Маккі чудово впорався з роллю Капітана Америки, а його взаємодія з Денні Раміресом вийшла дуже природною. Також він похвалив Гаррісона Форда у ролі президента Росса, який також виступає як Червоний Халк.
Цей фільм став першою головною роллю Ентоні Маккі у всесвіті Marvel після того, як його персонаж Сем Вілсон отримав щит Капітана Америки в кінці "Месників: Ендшпіль".
У новому сюжеті Сем змушений об’єднатися з президентом США Таддеусом "Блискавкою" Россом, щоб розслідувати змову, пов’язану зі спробою вбивства та боротьбою за адамантіум.
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У фільмі також знялися Денні Рамірес у ролі нового Сокола, Джанкарло Еспозіто в образі антагоніста Сайдвіндера та Шира Хаас як урядова агентка Сабра. "Капітан Америка: Прекрасний новий світ" вийде в кінотеатрах 14 лютого під егідою Disney та Marvel Studios.
Нагадаємо
Студія Marvel Studios представила трейлер фільму "Капітан Америка: Чудесний новий світ".