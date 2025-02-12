Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Новый фильм Marvel «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» вызвал смешанные реакции кинокритиков. Некоторые обозреватели отмечают его динамичный экшн и удачное продолжение истории киновселенной, тогда как другие критикуют недостаток эмоциональной глубины.

Пишет УНН со ссылкой на Variety.

Репортер Washington Post Герб Скрибнер назвал ленту «абсолютным взрывом», отметив, что она восстанавливает ощущение единства киновселенной Marvel и удачно интегрирует другие проекты.

Кинокритик Крис Паркер выразил разочарование, отметив, что фильму не хватает эмоциональной глубины, хотя он оценил серьезный тон и игру Энтони Макки. Похожее мнение высказал и Эммануэль Нуазетт, отметив хороший экшн и политический подтекст, но назвав картину «средней».

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Зато сценарист Крис Галлардо поддержал положительные отзывы, заявив, что Макки прекрасно справился с ролью Капитана Америки, а его взаимодействие с Дэнни Рамиресом получилось очень естественным. Также он похвалил Гаррисона Форда в роли президента Росса, который также выступает как Красный Халк.

Этот фильм стал первой главной ролью Энтони Макки во вселенной Marvel после того, как его персонаж Сэм Уилсон получил щит Капитана Америки в конце «Мстителей: Эндшпиль».

В новом сюжете Сэм вынужден объединиться с президентом США Таддеусом «Молнией» Россом, чтобы расследовать заговор, связанный с попыткой убийства и борьбой за адамантиум.

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В фильме также снялись Дэнни Рамирес в роли нового Сокола, Джанкарло Эспозито в образе антагониста Сайдвиндера и Шира Хаас в роли правительственного агента Сабры. «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» выйдет в кинотеатрах 14 февраля под эгидой Disney и Marvel Studios.

Напомним

Студия Marvel Studios представила трейлер фильма «Капитан Америка: Чудесный новый мир».