Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

Marvel Studios выпустила первый тизер нового фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" (Captain America: Brave New World), в котором впервые главную роль легендарного супергероя исполнит не Крис Эванс, а Энтони Маки, передает УНН со ссылкой на Variety.

Студия Marvel выпустила первый трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир", четвертого фильма о Капитане Америке и первого фильма с Энтони Маки в главной роли супергероя Сэма Уилсона, ранее известного как напарник Кэпа - Сокол.

Маки перенимает мантию Кэпа от Стива Роджерса Криса Эванса, который сыграл главную роль в предыдущих трех фильмах о Капитане Америке и четырех фильмах "Мстителей".

В конце фильма 2019 года "Мстители: Финал" Стив прощается со своими коллегами-супергероями и возвращается в прошлое, чтобы провести новую жизнь со своей возлюбленной Пегги Картер. Он отдает свой культовый вибраниевый щит Сэму, который клянется не предавать всемирно известного героя.

Однако неясно, будет ли четвертый фильм "Капитан Америка" следовать той же сюжетной линии, что и комиксы.

"Капитан Америка: Прекрасный новый мир" станет первым возвращением Маки во вселенную Marvel. В актерский состав вошли его коллеги по фильму "Сокол и Зимний солдат" Дэнни Рамирес в роли нового Сокола и Карл Ламбли в роли Исайи Брэдли; Шира Хаас в роли израильского супергероя Сабры; Джанкарло Эспозито в роли таинственного злодея; а также Форд, который перебрал на себя роль "Молнии" Росса от покойного Уильяма Херта. Фильм также включает в себя ретроспективу киновселенной, возвращая Лив Тайлер в роли Бетти Росс и Тима Блейка Нельсона в роли Лидера из фильма "Невероятный Халк".

Напомним

Кинематографическая вселенная Marvel вот-вот выйдет на совершенно другой уровень, - в конце этого месяца выйдут "Дэдпул и Росомаха", и, согласно данным Marvel Studios, это ключ к тому, что будет дальше.