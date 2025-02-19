Спілберг підготував Форду несподіваний "сюрприз" на зйомках
Київ • УНН
Стівен Спілберг організував жарт над Гаррісоном Фордом, роздавши знімальній команді 300 копій його нелюбимої біографії. Ке Хюї Куан поділився спогадами про доброту Форда під час зйомок "Індіани Джонса".
Продюсер Стівен Спілберг вирішив пожартувати над актором Гаррісоном Фордом, коли той завітав на знімальний майданчик. Він купив 300 примірників біографії Форда, яку той ненавидів, і роздав їх усій команді. Про це пише Variety з посиланням на Ке Хюї Куан, який працював із Фордом у "Індіані Джонс і Храмі Долі", передає УНН.
Коли Форд прийшов, всі - охоронці, освітлювачі, оператори - удавали, що читають цю книгу,
Куан також поділився теплим спогадом про Форда.
Куан, який зіграв малюка у другій частині "Індіани Джонса", зізнався, що під час зйомок однієї зі сцен йому було страшно, і він навіть заплакав. Але тоді до нього підійшов Форд.
"Він став переді мною на коліно і запитав, чи я в порядку", — розповів актор.
Після цього сказав:
"Ке, я хочу, щоб ти пам’ятав — я ніколи не завдам тобі шкоди".
За словами Куана, ці слова назавжди запам’яталися йому.
"Це ж сам Індіана Джонс сказав мені, що буде про мене піклуватися!" - додав він.
А тим часом Variety підтвердив, що Спілберг повертається до роботи над сиквелом "Бовдурів", який уже запущений у виробництво.
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