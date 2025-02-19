Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, работает ПВО
Киев • УНН
В Киеве и области зафиксирована работа ПВО против вражеских БПЛА. За ночь рф запустила 2 баллистические ракеты и 167 беспилотников, из которых 106 сбиты, а 56 не достигли целей.
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работают силы ПВО, передает УНН.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении Киевской ОВА.
В столице тоже прогремели взрывы. Ранее власти предупредили об угрозе вражеских беспилотников.
В Воздушных силах также предупреждали о движении вражеских дронов в направлении столицы.
рф запустила две баллистические ракеты и 167 беспилотников по Украине за ночь: 106 дронов сбито, 56 - не достигли целей19.02.25, 09:07 • 24973 просмотра