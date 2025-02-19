Вибухи пролунали у Києві та Київській області, працює ППО

У Києві та Київській області пролунали вибухи, працюють сили ППО, передає УНН.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.

У столиці теж пролунали вибухи. Раніше влада попередила про загрозу ворожих безпілотників.

У Повітряних силах також попереджали про рух ворожих дронів у напрямку столиці.

рф запустила дві балістичні ракети та 167 безпілотників по Україні за ніч: 106 дронів збито, 56 - не досягли цілей