Вибухи пролунали у Києві та Київській області, працює ППО
Київ • УНН
У Києві та області зафіксовано роботу ППО проти ворожих БПЛА. За ніч рф запустила 2 балістичні ракети та 167 безпілотників, з яких 106 збито, а 56 не досягли цілей.
У Києві та Київській області пролунали вибухи, працюють сили ППО, передає УНН.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.
У столиці теж пролунали вибухи. Раніше влада попередила про загрозу ворожих безпілотників.
У Повітряних силах також попереджали про рух ворожих дронів у напрямку столиці.
рф запустила дві балістичні ракети та 167 безпілотників по Україні за ніч: 106 дронів збито, 56 - не досягли цілей19.02.25, 09:07 • 27956 переглядiв