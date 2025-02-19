«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
Киев • УНН
Анестезиолог Иван Черненко назвал популизмом снижение цен на ТОП-100 самых популярных лекарств в Украине. По его словам, в список вошли малоэффективные препараты вместо действительно необходимых.
Снижение цен должно касаться не самых популярных, а самых нужных препаратов. Ведь в Украине пользуются популярностью малоэффективные лекарства, такие как гепатопротекторы и другие так называемые "фуфломицины". Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал врач-анестезиолог Иван Черненко, комментируя опубликованный Минздравом список ТОП-100 лекарственных средств, которые с 1 марта подешевеют на 30%.
Моя позиция четкая. Если и снижать цены, то цены надо снижать не на 100 самых популярных лекарств, а на 100 нужных лекарств,
По его словам, среди лекарств, которые попали в список на удешевление, оказались недоказательные препараты, которые пользуются спросом, но не имеют подтвержденной эффективности.
Потому что популярные - это обычно какие-то лекарства от простуды, какие-то противовирусные, которые малоэффективны. Это какие-то там гепатопротекторы, ноотропы, еще что-то этого рода. Я не вижу смысла вообще снижать на них цены. То есть, наоборот, человек, вместо того, чтобы взять в аптеке что-то дороже, но доказательное, будет брать по скидке какой-то фуфломицин,
Он также добавил, что вмешательство в рыночные отношения является плохим инструментом для снижения цен на лекарства и больше похоже на "популизм".
Напомним
12 февраля состоялось заседание СНБО, на котором приняли решение о снижении на 30% стоимости 100 медицинских средств препаратов. Другие лекарства должны подешеветь на 20%.
13 февраля Президент ввел в действие это решение СНБО.
Сегодня, 19 февраля, Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года. В него, среди прочего вошли, препараты без доказанной эффективности: Корвалол, Валидол, Уролесан, гепатопротекторы, Фурацилин, Реосорбилакт, Аллохол, Мукалтин, Сонмил, Аскорбинка (в разных формах), Новирин, Фурагин.
Кроме того, в список попали одни и те же препараты, но разным количеством таблеток. Например, Цитрамон-Дарница на 10 таблеток и Цитрамон-Дарница на 6 таблеток, Фармадол на 50 таблеток, Фармадол на 10 таблеток и Фармадол МАКС на 10 таблеток.
Также в перечне есть лекарственные средства, которые продаются только по "красному рецепту", такие как Клофелин.