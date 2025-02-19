«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Снижение цен должно касаться не самых популярных, а самых нужных препаратов. Ведь в Украине пользуются популярностью малоэффективные лекарства, такие как гепатопротекторы и другие так называемые "фуфломицины". Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал врач-анестезиолог Иван Черненко, комментируя опубликованный Минздравом список ТОП-100 лекарственных средств, которые с 1 марта подешевеют на 30%.

Моя позиция четкая. Если и снижать цены, то цены надо снижать не на 100 самых популярных лекарств, а на 100 нужных лекарств,

По его словам, среди лекарств, которые попали в список на удешевление, оказались недоказательные препараты, которые пользуются спросом, но не имеют подтвержденной эффективности.

Потому что популярные - это обычно какие-то лекарства от простуды, какие-то противовирусные, которые малоэффективны. Это какие-то там гепатопротекторы, ноотропы, еще что-то этого рода. Я не вижу смысла вообще снижать на них цены. То есть, наоборот, человек, вместо того, чтобы взять в аптеке что-то дороже, но доказательное, будет брать по скидке какой-то фуфломицин,