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«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Киев  •  УНН

 • 21751 просмотра

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Анестезиолог Иван Черненко назвал популизмом снижение цен на ТОП-100 самых популярных лекарств в Украине. По его словам, в список вошли малоэффективные препараты вместо действительно необходимых.

Снижение цен должно касаться не самых популярных, а самых нужных препаратов. Ведь в Украине пользуются популярностью малоэффективные лекарства, такие как гепатопротекторы и другие так называемые "фуфломицины". Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал врач-анестезиолог Иван Черненко, комментируя опубликованный Минздравом список ТОП-100 лекарственных средств, которые с 1 марта подешевеют на 30%.

Моя позиция четкая. Если и снижать цены, то цены надо снижать не на 100 самых популярных лекарств, а на 100 нужных лекарств,

- отметил он.

По его словам, среди лекарств, которые попали в список на удешевление, оказались недоказательные препараты, которые пользуются спросом, но не имеют подтвержденной эффективности.

Потому что популярные - это обычно какие-то лекарства от простуды, какие-то противовирусные, которые малоэффективны. Это какие-то там гепатопротекторы, ноотропы, еще что-то этого рода. Я не вижу смысла вообще снижать на них цены. То есть, наоборот, человек, вместо того, чтобы взять в аптеке что-то дороже, но доказательное, будет брать по скидке какой-то фуфломицин,

- заявил Черненко.

Он также добавил, что вмешательство в рыночные отношения является плохим инструментом для снижения цен на лекарства и больше похоже на "популизм".

Напомним

12 февраля состоялось заседание СНБО, на котором приняли решение о снижении на 30% стоимости 100 медицинских средств препаратов. Другие лекарства должны подешеветь на 20%. 

13 февраля Президент ввел в действие это решение СНБО.

Сегодня, 19 февраля, Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года. В него, среди прочего вошли, препараты без доказанной эффективности: Корвалол, Валидол, Уролесан, гепатопротекторы, Фурацилин, Реосорбилакт, Аллохол, Мукалтин, Сонмил, Аскорбинка (в разных формах), Новирин, Фурагин.

Кроме того, в список попали одни и те же препараты, но разным количеством таблеток. Например, Цитрамон-Дарница на 10 таблеток и Цитрамон-Дарница на 6 таблеток, Фармадол на 50 таблеток, Фармадол на 10 таблеток и Фармадол МАКС на 10 таблеток.

Также в перечне есть лекарственные средства, которые продаются только по "красному рецепту", такие как Клофелин.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровье
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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