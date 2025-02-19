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"Це популізм": лікар розкритикував список ТОП-100 препаратів, які подешевшають на 30%

Київ • УНН

 • 143550 перегляди

Анестезіолог Іван Черненко назвав популізмом зниження цін на ТОП-100 найпопулярніших ліків в Україні. За його словами, до списку увійшли малоефективні препарати замість дійсно необхідних.

Зниження цін має стосуватися не найпопулярніших, а найпотрібніших препаратів. Адже в Україні користуються популярністю малоефективні ліки, такі як гепатопротектори та інші так звані "фуфломіцини". Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив лікар-анестезіолог Іван Черненко, коментуючи опублікований МОЗ список ТОП-100 лікарських засобів, які з 1 березня подешевшають на 30%.

Моя позиція чітка. Якщо і знижувати ціни, то ціни треба знижувати не на 100 найпопулярніших ліків, а на 100 потрібних ліків,

- зазначив він.

За його словами, серед ліків, які потрапили у список на здешевлення, опинилися недоказові препарати, які користуються попитом, але не мають підтвердженої ефективності.

Тому що популярні - це зазвичай якісь ліки від застуди, якісь противірусні, які малоефективні. Це якісь там гепатопротектори, ноотропи, ще щось цього роду. Я не бачу сенсу взагалі знижувати на них ціни. Тобто, навпаки, людина, замість того, щоб взяти в аптеці щось дорожче, але доказове, буде брати по знижці якийсь фуфломіцин,

- заявив Черненко.

Він також додав, що втручання у ринкові відносини є поганим інструментом для зниження цін на ліки і більше схоже на "популізм".

Нагадаємо

12 лютого відбулося засідання РНБО, на якому прийняли рішення про зниження на 30% вартості 100 медичних засобів препаратів. Інші ліки мають подешевшати на 20%. 

13 лютого Президент ввів в дію це рішення РНБО.

Сьогодні, 19 лютого, Міністерство охорони здоровʼя України опублікувало перелік найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які будуть знижені на 30% з 1 березня 2025 року. До нього, серед іншого увійшли, препарати без доведеної ефективності: Корвалол, Валідол, Уролесан, гепатопротектори, Фурацилін, Реосорбілакт, Алохол, Мукалтин, Сонміл, Аскорбінка (в різних формах), Новірин, Фурагін.

Окрім того, в список потрапили одні й ті самі препарати, але різною кількістю таблеток. Наприклад, Цитрамон-Дарниця на 10 таблеток і Цитрамон-Дарниця на 6 таблеток, Фармадол на 50 таблеток, Фармадол на 10 таблеток і Фармадол МАКС на 10 таблеток.

Також в переліку є лікарські засоби, які продаються лише за "червоним рецептом", такі як Клофелін.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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