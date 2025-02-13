Українські виробники підписали декларацію про зниження цін на ліки: наскільки подешевшають

Українські виробники ліків разом з іншими учасниками фармацевтичного ринку підписали декларацію про зниження цін на лікарські засоби на 20%. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Під час засідання РНБО 12 лютого Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що "забезпечити прийнятні ціни на ліки у цей момент" не вдалося. Він вказав, що ціни на найбільш популярні ліки українського виробництва зросли від 70 до 110%.

"Також значну роль відіграють високі маркетингові платежі, які отримують аптеки за продаж конкретних ліків. Це призводить до того, що українці часто купують дорожчий препарат, коли на ринку є дешевший аналог з тією ж самою діючою речовиною, однак аптека не зацікавлена в його продажу. Ми провели багато консультацій з усіма учасниками ринку та державними інституціями і спільно розробили та узгодили комплекс заходів, які дозволять змінити ситуацію", — зазначив Віктор Ляшко.

Повідомляється, що українські виробники задекларували зниження відпускних цін на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня.

Що стосується решти ліків, то українські виробники разом з іншими учасниками фармацевтичного ринку підписали декларацію про зниження цін на лікарські засоби кінцевому споживачу на 20%, розповіли в МОЗ.

Крім того, уряд запускає ряд регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме:

встановлюється регуляція визначення націнки на усі лікарські засоби, а не тільки ті, що входять до національного переліку;

будь-які маркетингові послуги з промоції лікарських засобів заборонені до того моменту, поки не буде запущено референтне ціноутворення на усі лікарські засоби, які реалізуються в країні та не встановлено чіткі правила цього процесу;

відновлюється проведення перевірок Держпродспоживслужбою в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

Також в МОЗ вказали, що буде посилений контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях. Йдеться про ліки, наявність яких передбачена стандартами лікування і за які сплачує держава у рамках програми медичних гарантій.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський на минулому тижні заявив, що необхідно прийняти рішення для зниження цін на ліки. Аптечний бізнес підтримав заяву Президента.

Громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" спрямувала до Міністерства охорони здоров’я України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, яка вже підписана низкою великих аптечних мереж.

У ній прописані наступні зобов’язання всіх учасників ринку:

• Національні виробники лікарських засобів знижують відпускні ціни на свою продукцію на певний відсоток у порівнянні з цінами станом на 1 січня 2025 року.

• Дистриб’ютори пропорційно виробнику знижують оптові ціни, що вплине на всю логістичну мережу.

• Аптеки зі свого боку знижують роздрібні ціни на лікарські засоби, забезпечуючи кінцевому споживачу реальне зниження вартості препаратів, тобто застосовують пропорційну виробнику знижку на свою націнку.

10 лютого, Зеленський заявив, що ціни на ліки в Україні абсолютно неадекватні, то готується засідання РНБО, щоб знизити ціни. 12 лютого за підсумками засідання РНБО Зеленський повідомив, що є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня - на найбільш важливі ліки для українців.

13 лютого Президент підписав указ, який надає силу рішенню РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на основні та найбільш затребувані ліки в Україні.