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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зниження цін на ліки: що зміниться з березня

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зниження цін на ліки: що зміниться з березня

Київ • УНН

 • 40309 перегляди

Президент ввів у дію рішення РНБО про зниження цін на ліки на 30% з 1 березня 2025 року. Кабмін має встановити нові граничні надбавки на ліки та розширити перелік препаратів за програмою реімбурсації.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО  щодо зниження на 30% з 1 березня цін на основні та найбільш затребувані ліки в Україні, повідомляє УНН.

Своїм указом Зеленський постановив увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців".  Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як йдеться у решенні РНБО, Рада національної безпеки і оборони України вирішила узяти до відома інформацію стосовно намірів учасників фармацевтичного ринку України щодо зниження на 30 відсотків з 1 березня 2025 року цін на найбільш затребувані основні лікарські засоби з метою забезпечення їх доступності населенню України.

Рішенням РНБО Кабміну доручено, зокрема:

  • ужити додаткових заходів щодо забезпечення ефективного системного діалогу з учасниками фармацевтичного ринку щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби;
    • забезпечити розроблення і внести на розгляд Верховної Ради України:

      а) у двотижневий строк – проєкту Закону України про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" від 28 липня 2022 року № 2469–IX стосовно його введення в дію з 1 січня 2027 року;

      б) у місячний строк – проєкту Закону України щодо імплементації в національне законодавство положення "Правила Болар";

      • забезпечити у тижневий строк внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби», передбачивши з 1 березня 2025 року встановлення граничних постачальницько-збутових надбавок не вище 10% відсотків, що нараховуються дистриб’юторами лікарських засобів до оптово-відпускних цін на всі зареєстровані в установленому порядку в Україні лікарські засоби, та регресивні граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі зареєстровані в Україні рецептурні лікарські засоби, а також граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище 35% до закупівельних цін на всі зареєстровані в Україні безрецептурні лікарські засоби, які придбаваються за рахунок джерел, не заборонених законодавством України, крім коштів державного та/або місцевого бюджетів;
        • ужити заходів щодо встановлення заборони з 1 березня 2025 року на здійснення маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу, стосовно лікарських засобів, що застосовуються юридичними особами незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, фізичними особами – підприємцями, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), до впровадження Кабінетом Міністрів України окремого реферування оптових цін на всі лікарські засоби;
          • вирішити в установленому порядку в місячний строк питання щодо розширення переліку лікарських засобів, зокрема щодо лікування хронічних захворювань, вартість яких відшкодовується Національною службою здоров’я України в рамках програми медичних гарантій за договорами про реімбурсацію;
            • спільно з обласними, Київською міською державними адміністраціями у двотижневий строк опрацювати питання щодо створення аптек як структурних підрозділів державних та/або комунальних закладів охорони здоров’я із запровадженням мінімальних надбавок (націнок) на лікарські засоби, що реалізуються.
              • Міністерству охорони здоров’я спільно з Національною службою здоров’я забезпечити зі щомісячним звітуванням протягом 2025 року проведення моніторингу стану виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій у частині забезпечення наявності та використання надавачами медичних послуг необхідного переліку лікарських засобів.
                • Рекомендувати Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронними органами України та іншими уповноваженими органами вжити додаткових заходів щодо виявлення та протидії фактам фінансових зловживань чи непрозорого ціноутворення, що призводить до штучного завищення цін.

                  Нагадаємо

                  Напередодні Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО заявив, що є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня - на найбільш важливі ліки для українців. 

                  10 лютого, Зеленський заявив, що ціни на ліки в Україні абсолютно неадекватні, то готується засідання РНБО, щоб знизити ціни.

                  Зеленський на минулому тижні заявив, що необхідно прийняти рішення для зниження цін на ліки. Аптечний бізнес підтримав заяву Президента. Громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" спрямувала до Міністерства охорони здоров’я України

                  Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, яка вже підписана низкою великих аптечних мереж.

                  У ній прописані наступні зобов’язання всіх учасників ринку:

                  • Національні виробники лікарських засобів знижують відпускні ціни на свою продукцію на певний відсоток у порівнянні з цінами станом на 1 січня 2025 року.

                  • Дистриб’ютори пропорційно виробнику знижують оптові ціни, що вплине на всю логістичну мережу.

                  • Аптеки зі свого боку знижують роздрібні ціни на лікарські засоби, забезпечуючи кінцевому споживачу реальне зниження вартості препаратів, тобто застосовують пропорційну виробнику знижку на свою націнку.

                  Очікується, що меморандум підпишуть також провідні українські виробники та дистрибʼютори.

                  Тетяна Краєвська

                  Тетяна Краєвська

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