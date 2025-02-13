Зеленский ввел в действие решение СНБО о снижении цен на лекарства: что изменится с марта

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО о снижении на 30% с 1 марта цен на основные и наиболее востребованные лекарства в Украине, сообщает УНН.

Своим указом Зеленский постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев". Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как говорится в решении СНБО, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принять к сведению информацию о намерениях участников фармацевтического рынка Украины по снижению на 30 процентов с 1 марта 2025 года цен на наиболее востребованные основные лекарственные средства с целью обеспечения их доступности населению Украины.

Решением СНБО Кабмину поручено, в частности:

принять дополнительные меры по обеспечению эффективного системного диалога с участниками фармацевтического рынка по снижению и стабилизации цен на лекарственные средства;

обеспечить разработку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины:

а) в двухнедельный срок - проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" от 28 июля 2022 года № 2469-IX относительно его введения в действие с 1 января 2027 года;

б) в месячный срок - проекта Закона Украины относительно имплементации в национальное законодательство положения "Правила Болар";

обеспечить в недельный срок внесение изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 17 октября 2008 года № 955 «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и медицинские изделия», предусмотрев с 1 марта 2025 года установление предельных снабженческо-сбытовых надбавок не выше 10% процентов, начисляемых дистрибьюторами лекарственных средств к оптово-отпускным ценам на все зарегистрированные в установленном порядке в Украине лекарственные средства, и регрессивные предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все зарегистрированные в Украин

принять меры по установлению запрета с 1 марта 2025 года на осуществление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю, относительно лекарственных средств, применяемых юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, физическими лицами - предпринимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств

решить в установленном порядке в месячный срок вопрос о расширении перечня лекарственных средств, в частности по лечению хронических заболеваний, стоимость которых возмещается Национальной службой здоровья Украины в рамках программы медицинских гарантий по договорам о реимбурсации;

совместно с областными, Киевской городской государственными администрациями в двухнедельный срок проработать вопрос о создании аптек как структурных подразделений государственных и/или коммунальных учреждений здравоохранения с введением минимальных надбавок (наценок) на реализуемые лекарственные средства.

Министерству здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья обеспечить с ежемесячной отчетностью в течение 2025 года проведение мониторинга состояния выполнения договоров о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий в части обеспечения наличия и использования поставщиками медицинских услуг необходимого перечня лекарственных средств.

Рекомендовать Офису Генерального прокурора совместно с правоохранительными органами Украины и другими уполномоченными органами принять дополнительные меры по выявлению и противодействию фактам финансовых злоупотреблений или непрозрачного ценообразования, что приводит к искусственному завышению цен.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО заявил, что есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта - на наиболее важные лекарства для украинцев.

10 февраля, Зеленский заявил, что цены на лекарства в Украине абсолютно неадекватные, то готовится заседание СНБО, чтобы снизить цены.

Зеленский на прошлой неделе заявил, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства. Аптечный бизнес поддержал заявление Президента. Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" направил в Министерство здравоохранения Украины

Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, которая уже подписана рядом крупных аптечных сетей.

В ней прописаны следующие обязательства всех участников рынка:

- Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на свою продукцию на определенный процент по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года.

- Дистрибьюторы пропорционально производителю снижают оптовые цены, что повлияет на всю логистическую сеть.

- Аптеки со своей стороны снижают розничные цены на лекарственные средства, обеспечивая конечному потребителю реальное снижение стоимости препаратов, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою наценку.

Ожидается, что меморандум подпишут также ведущие украинские производители и дистрибьюторы.