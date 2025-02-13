Зеленский ввел в действие решение СНБО о снижении цен на лекарства: что изменится с марта

ukenru
Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
09:03 • 33793 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
07:01 • 82182 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 108998 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 112293 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 114958 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 113864 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 106648 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
12 февраля, 14:37 • 106939 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
12 февраля, 14:23 • 103920 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
12 февраля, 13:50 • 133293 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

13 февраля, 01:39 • 103939 просмотра
В россии заявляют о массированной атаке на липецкую область

В россии заявляют о массированной атаке на липецкую область

13 февраля, 02:48 • 53110 просмотра
Госдеп США анонсировал визит Келлога в Украину

Госдеп США анонсировал визит Келлога в Украину

13 февраля, 03:23 • 72074 просмотра
Британия представила комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины

Британия представила комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины

13 февраля, 03:52 • 57824 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

08:54 • 42982 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 122843 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 133304 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 178061 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 176248 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 186233 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

09:11 • 35517 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

08:54 • 42895 просмотра
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

12 февраля, 17:03 • 108136 просмотра
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

12 февраля, 15:02 • 108560 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 148245 просмотра
Актуальное
Зеленский ввел в действие решение СНБО о снижении цен на лекарства: что изменится с марта

Зеленский ввел в действие решение СНБО о снижении цен на лекарства: что изменится с марта

Киев  •  УНН

 • 10099 просмотра

Read in English

Президент ввел в действие решение СНБО о снижении цен на лекарства на 30% с 1 марта 2025 года. Кабмин должен установить новые предельные надбавки на лекарства и расширить перечень препаратов по программе реимбурсации.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО  о снижении на 30% с 1 марта цен на основные и наиболее востребованные лекарства в Украине, сообщает УНН.

Своим указом Зеленский постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев".  Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как говорится в решении СНБО, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принять к сведению информацию о намерениях участников фармацевтического рынка Украины по снижению на 30 процентов с 1 марта 2025 года цен на наиболее востребованные основные лекарственные средства с целью обеспечения их доступности населению Украины.

Решением СНБО Кабмину поручено, в частности:

  • принять дополнительные меры по обеспечению эффективного системного диалога с участниками фармацевтического рынка по снижению и стабилизации цен на лекарственные средства;
    • обеспечить разработку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины:

      а) в двухнедельный срок - проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" от 28 июля 2022 года № 2469-IX относительно его введения в действие с 1 января 2027 года;

      б) в месячный срок - проекта Закона Украины относительно имплементации в национальное законодательство положения "Правила Болар";

      • обеспечить в недельный срок внесение изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 17 октября 2008 года № 955 «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и медицинские изделия», предусмотрев с 1 марта 2025 года установление предельных снабженческо-сбытовых надбавок не выше 10% процентов, начисляемых дистрибьюторами лекарственных средств к оптово-отпускным ценам на все зарегистрированные в установленном порядке в Украине лекарственные средства, и регрессивные предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все зарегистрированные в Украин
        • принять меры по установлению запрета с 1 марта 2025 года на осуществление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю, относительно лекарственных средств, применяемых юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, физическими лицами - предпринимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств
          • решить в установленном порядке в месячный срок вопрос о расширении перечня лекарственных средств, в частности по лечению хронических заболеваний, стоимость которых возмещается Национальной службой здоровья Украины в рамках программы медицинских гарантий по договорам о реимбурсации;
            • совместно с областными, Киевской городской государственными администрациями в двухнедельный срок проработать вопрос о создании аптек как структурных подразделений государственных и/или коммунальных учреждений здравоохранения с введением минимальных надбавок (наценок) на реализуемые лекарственные средства.
              • Министерству здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья обеспечить с ежемесячной отчетностью в течение 2025 года проведение мониторинга состояния выполнения договоров о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий в части обеспечения наличия и использования поставщиками медицинских услуг необходимого перечня лекарственных средств.
                • Рекомендовать Офису Генерального прокурора совместно с правоохранительными органами Украины и другими уполномоченными органами принять дополнительные меры по выявлению и противодействию фактам финансовых злоупотреблений или непрозрачного ценообразования, что приводит к искусственному завышению цен.

                  Напомним

                  Накануне Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО заявил, что есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта - на наиболее важные лекарства для украинцев. 

                  10 февраля, Зеленский заявил, что цены на лекарства в Украине абсолютно неадекватные, то готовится заседание СНБО, чтобы снизить цены.

                  Зеленский на прошлой неделе заявил, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства. Аптечный бизнес поддержал заявление Президента. Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" направил в Министерство здравоохранения Украины

                  Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, которая уже подписана рядом крупных аптечных сетей.

                  В ней прописаны следующие обязательства всех участников рынка:

                  - Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на свою продукцию на определенный процент по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года.

                  - Дистрибьюторы пропорционально производителю снижают оптовые цены, что повлияет на всю логистическую сеть.

                  - Аптеки со своей стороны снижают розничные цены на лекарственные средства, обеспечивая конечному потребителю реальное снижение стоимости препаратов, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою наценку.

                  Ожидается, что меморандум подпишут также ведущие украинские производители и дистрибьюторы.

                  Татьяна Краевская

                  Татьяна Краевская

                  ЭкономикаполитикаЗдоровье
                  generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
                  sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
                  verkhovna-radaВерховная Рада
                  volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
                  ukrainaУкраина

                  Обратиться по вопросам размещения рекламы