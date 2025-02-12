Зеленський анонсував зниження цін на 100 найважливіших ліків з березня

Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО заявив, що є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня - на найбільш важливі ліки для українців. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

І є також рішення щодо цін на ліки – те, що потрібно нашим людям. Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Напередодні Зеленський заявляв, що сьогодні повинно було відбутися засідання РНБО, на якому планується розглянути питання зниження цін на ліки.

10 лютого, Зеленський заявив, що ціни на ліки в Україні абсолютно неадекватні, то готується засідання РНБО, щоб знизити ціни.

Зеленський на минулому тижні заявив, що необхідно прийняти рішення для зниження цін на ліки. Аптечний бізнес підтримав заяву Президента. Громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" спрямувала до Міністерства охорони здоров’я України

Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, яка вже підписана низкою великих аптечних мереж.

У ній прописані наступні зобов’язання всіх учасників ринку:

• Національні виробники лікарських засобів знижують відпускні ціни на свою продукцію на певний відсоток у порівнянні з цінами станом на 1 січня 2025 року.

• Дистриб’ютори пропорційно виробнику знижують оптові ціни, що вплине на всю логістичну мережу.

• Аптеки зі свого боку знижують роздрібні ціни на лікарські засоби, забезпечуючи кінцевому споживачу реальне зниження вартості препаратів, тобто застосовують пропорційну виробнику знижку на свою націнку.

Очікується, що меморандум підпишуть також провідні українські виробники та дистрибʼютори.