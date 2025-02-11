Зниження цін на ліки: Зеленський анонсував засідання РНБО на середу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завтра, 12 лютого, має відбутися засідання РНБО, на якому планується розглянути питання зниження цін на ліки. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

На завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевше ліки в українських аптеках, це важливо, і продовжимо захищати нашу державу санкціями - сказав Зеленський.

Доповнення

Вчора, 10 лютого, Зеленський заявив, що ціни на ліки в Україні абсолютно неадекватні, то готується засідання РНБО, щоб знизити ціни.

Зеленський на минулому тижні заявив, що необхідно прийняти рішення для зниження цін на ліки. Аптечний бізнес підтримав заяву Президента. Громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" спрямувала до Міністерства охорони здоров’я України

Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, яка вже підписана низкою великих аптечних мереж.

У ній прописані наступні зобов’язання всіх учасників ринку:

• Національні виробники лікарських засобів знижують відпускні ціни на свою продукцію на певний відсоток у порівнянні з цінами станом на 1 січня 2025 року.

• Дистриб’ютори пропорційно виробнику знижують оптові ціни, що вплине на всю логістичну мережу.

• Аптеки зі свого боку знижують роздрібні ціни на лікарські засоби, забезпечуючи кінцевому споживачу реальне зниження вартості препаратів, тобто застосовують пропорційну виробнику знижку на свою націнку.

Очікується, що меморандум підпишуть також провідні українські виробники та дистрибʼютори.