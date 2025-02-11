Снижение цен на лекарства: Зеленский анонсировал заседание СНБО на среду
Киев • УНН
Президент анонсировал заседание СНБО по снижению цен на лекарства 12 февраля. Аптечные сети уже подписали декларацию о снижении стоимости медикаментов и ожидают присоединения производителей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра, 12 февраля, должно состояться заседание СНБО, на котором планируется рассмотреть вопрос снижения цен на лекарства. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
На завтра я назначил заседание СНБО. Несколько вопросов: будем делать дешевле лекарства в украинских аптеках, это важно, и продолжим защищать наше государство санкциями
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Вчера, 10 февраля, Зеленский заявил, что цены на лекарства в Украине абсолютно неадекватные, то готовится заседание СНБО, чтобы снизить цены.
Зеленский на прошлой неделе заявил, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства. Аптечный бизнес поддержал заявление Президента. Общественный союз «Аптечная профессиональная ассоциация Украины» направил в Министерство здравоохранения Украины
Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, которая уже подписана рядом крупных аптечных сетей.
В ней прописаны следующие обязательства всех участников рынка:
- Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на свою продукцию на определенный процент по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года.
- Дистрибьюторы пропорционально производителю снижают оптовые цены, что повлияет на всю логистическую сеть.
- Аптеки со своей стороны снижают розничные цены на лекарственные средства, обеспечивая конечному потребителю реальное снижение стоимости препаратов, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою наценку.
Ожидается, что меморандум подпишут также ведущие украинские производители и дистрибьюторы.