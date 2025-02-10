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Зеленський анонсував засідання РНБО щодо зниження цін на ліки

Зеленський анонсував засідання РНБО щодо зниження цін на ліки

Київ • УНН

 • 29797 перегляди

Президент України заявив про неадекватність цін на ліки та підготовку засідання РНБО для їх зниження. Аптечний бізнес підтримав ініціативу та направив до МОЗ декларацію із пропозиціями щодо зниження вартості ліків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ціни на ліки в Україні абсолютно неадекватні, то готується засідання РНБО, щоб знизити ціни. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні кілька рішень майже фіналізовані. Вже є чіткий шлях виконання. Нарада за участі премʼєр-міністра, першої віцепремʼєра Свириденко та міністра охорони здоровʼя Ляшка щодо цін на ліки. Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. Ми готуємо засідання РНБО щодо цього і дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський на минулому тижні заявив, що необхідно прийняти рішення для зниження цін на ліки. Аптечний бізнес підтримав заяву Президента. Громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" спрямувала до Міністерства охорони здоров’я України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, яка вже підписана низкою великих аптечних мереж.

У ній прописані наступні зобов’язання всіх учасників ринку:

• Національні виробники лікарських засобів знижують відпускні ціни на свою продукцію на певний відсоток у порівнянні з цінами станом на 1 січня 2025 року.

• Дистриб’ютори пропорційно виробнику знижують оптові ціни, що вплине на всю логістичну мережу.

• Аптеки зі свого боку знижують роздрібні ціни на лікарські засоби, забезпечуючи кінцевому споживачу реальне зниження вартості препаратів, тобто застосовують пропорційну виробнику знижку на свою націнку.

Очікується, що меморандум підпишуть також провідні українські виробники та дистрибʼютори.  

Павло Башинський

Павло Башинський

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