Зеленский анонсировал заседание СНБО по снижению цен на лекарства
Киев • УНН
Президент Украины заявил о неадекватности цен на лекарства и подготовке заседания СНБО для их снижения. Аптечный бизнес поддержал инициативу и направил в Минздрав декларацию с предложениями по снижению стоимости лекарств.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цены на лекарства в Украине абсолютно неадекватные, то готовится заседание СНБО, чтобы снизить цены. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Сегодня несколько решений почти финализированы. Уже есть четкий путь выполнения. Совещание с участием премьер-министра, первого вице-премьера Свириденко и министра здравоохранения Ляшко по ценам на лекарства. Цены абсолютно неадекватные. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям. Мы готовим заседание СНБО по этому поводу и очень конкретные предложения в интересах наших людей, чтобы снизить цены
Напомним
Президент Владимир Зеленский на минувшей неделе заявил, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства. Аптечный бизнес поддержал заявление Президента. Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" направил в Министерство здравоохранения Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, которая уже подписана рядом крупных аптечных сетей.
В ней прописаны следующие обязательства всех участников рынка:
- Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на свою продукцию на определенный процент по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года.
- Дистрибьюторы пропорционально производителю снижают оптовые цены, что повлияет на всю логистическую сеть.
- Аптеки со своей стороны снижают розничные цены на лекарственные средства, обеспечивая конечному потребителю реальное снижение стоимости препаратов, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою наценку.
Ожидается, что меморандум подпишут также ведущие украинские производители и дистрибьюторы.