Зеленский анонсировал снижение цен на 100 важнейших лекарств с марта

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО заявил, что есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта - на наиболее важные лекарства для украинцев. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

И есть также решение по ценам на лекарства - то, что нужно нашим людям. Есть путь, чтобы снизить на 30 % цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта - на наиболее важные лекарства для наших людей. Правительство должно представить обществу все детали. Изменения должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно - министра здравоохранения