Зеленский анонсировал снижение цен на 100 важнейших лекарств с марта
Киев • УНН
По итогам заседания СНБО президент Зеленский объявил о плане снижения цен на топ-100 медицинских средств на 30% с 1 марта. Правительство должно представить детали изменений, которые должны положительно повлиять на миллионы украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО заявил, что есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта - на наиболее важные лекарства для украинцев. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
И есть также решение по ценам на лекарства - то, что нужно нашим людям. Есть путь, чтобы снизить на 30 % цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта - на наиболее важные лекарства для наших людей. Правительство должно представить обществу все детали. Изменения должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно - министра здравоохранения
Напомним
Накануне Зеленский заявлял, что сегодня должно было состояться заседание СНБО, на котором планируется рассмотреть вопрос снижения цен на лекарства.
10 февраля, Зеленский заявил, что цены на лекарства в Украине абсолютно неадекватные, то готовится заседание СНБО, чтобы снизить цены.
Зеленский на прошлой неделе заявил, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства. Аптечный бизнес поддержал заявление Президента. Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" направил в Министерство здравоохранения Украины.
Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, которая уже подписана рядом крупных аптечных сетей.
В ней прописаны следующие обязательства всех участников рынка:
- Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на свою продукцию на определенный процент по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года.
- Дистрибьюторы пропорционально производителю снижают оптовые цены, что повлияет на всю логистическую сеть.
- Аптеки со своей стороны снижают розничные цены на лекарственные средства, обеспечивая конечному потребителю реальное снижение стоимости препаратов, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою наценку.
Ожидается, что меморандум подпишут также ведущие украинские производители и дистрибьюторы.