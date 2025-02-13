Украинские производители подписали декларацию о снижении цен на лекарства: насколько они подешевеют

Украинские производители лекарств вместе с другими участниками фармацевтического рынка подписали декларацию о снижении цен на лекарственные средства на 20%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

На заседании СНБО 12 февраля Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что "обеспечить приемлемые цены на лекарства в этот момент" не удалось. Он указал, что цены на наиболее популярные лекарства украинского производства выросли от 70 до 110%.

"Также значительную роль играют высокие маркетинговые платежи, которые получают аптеки за продажу конкретных лекарств. Это приводит к тому, что украинцы часто покупают более дорогой препарат, когда на рынке есть более дешевый аналог с тем же самым действующим веществом, однако аптека не заинтересована в его продаже. Мы провели много консультаций со всеми участниками рынка и государственными институциями и совместно разработали и согласовали комплекс мер, которые позволят изменить ситуацию", — отметил Виктор Ляшко.

Сообщается, что украинские производители задекларировали снижение отпускных цен на 100 наиболее популярных лекарств на 30% уже с 1 марта.

Что касается остальных лекарств, то украинские производители вместе с другими участниками фармацевтического рынка подписали декларацию о снижении цен на лекарственные средства конечному потребителю на 20%, рассказали в МОЗ.

Кроме того, правительство запускает ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции, а именно:

устанавливается регуляция определения надбавки на все лекарственные средства, а не только те, которые входят в национальный перечень;

любые маркетинговые услуги по продвижению лекарственных средств запрещены до тех пор, пока не будет запущено референтное ценообразование на все лекарственные средства, реализуемые в стране, и не установлены четкие правила этого процесса;

восстанавливается проведение проверок Госпродпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях.

Также в МОЗ указали, что будет усилен контроль за наличием лекарственных средств в больницах. Речь идет о лекарствах, наличие которых предусмотрено стандартами лечения и за которые платит государство в рамках программы медицинских гарантий.

Напомним

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства. Аптечный бизнес поддержал заявление Президента.

Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" направил в Министерство здравоохранения Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, которая уже подписана рядом крупных аптечных сетей.

В ней прописаны следующие обязательства всех участников рынка:

• Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на свою продукцию на определенный процент по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года.

• Дистрибьюторы пропорционально производителю снижают оптовые цены, что повлияет на всю логистическую сеть.

• Аптеки со своей стороны снижают розничные цены на лекарственные средства, обеспечивая конечному потребителю реальное снижение стоимости препаратов, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою надбавку.

10 февраля, Зеленский заявил, что цены на лекарства в Украине абсолютно неадекватны, поэтому готовится заседание СНБО, чтобы снизить цены. 12 февраля по итогам заседания СНБО Зеленский сообщил, что есть путь, чтобы снизить на 30 % цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта - на наиболее важные лекарства для украинцев.

13 февраля Президент подписал указ, который придает силу решению СНБО о снижении на 30% с 1 марта цен на основные и наиболее востребованные лекарства в Украине.