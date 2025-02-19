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Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Киев  •  УНН

 • 46777 просмотра

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«Пациенты Украины» предупреждают о рисках ручного регулирования цен на лекарства, что может вызвать задержки поставок и дефицит. Эксперты предлагают альтернативные решения, включая параллельный импорт.

Предложенные правительством ограничения наценок на лекарства могут привести к сокращению поставок и выхода международных компаний с украинского рынка. О том, что это означает для украинских пациентов, как это повлияет на протоколы лечения и есть ли возможность снизить цены без ущерба для доступности препаратов УНН расспросил у исполнительного директора БФ "Пациенты Украины" Инны Иваненко.

  • Как, по вашему мнению, новое регулирование цен повлияет на доступность лекарств для пациентов? Видите ли вы риск, что из-за введения ограничений производители уменьшат поставки или выведут определенные препараты с рынка?

    По нашему мнению, новое ручное регулирование цен на лекарства, которое было прописано и принято в спешке в законопроекте 11493, почти не предлагает эффективных инструментов и не приведет к реальному снижению стоимости лекарств в украинских аптеках. Более того, это вероятно спровоцирует значительные задержки в поставках, дефицит препаратов в аптеках и подорожание цен на лекарства, что ухудшит доступ пациентов к лечению.  В решении СНБО также не мало положений, которые могут дестабилизировать рынок, но положительным является акцент на расширение реимбурсации и потребности в имплементации положений Болар.

    ("Правило Болар" - это положение, по которому не признаются нарушением патента на оригинальное лекарственное средство действия, осуществляемые заявителем генерического препарата (аналога) для проведения исследований и государственной регистрации такого лекарственного средства до момента завершения действия патента - ред.)

    • Повлияют ли нововведения на выполнение протоколов лечения, ведь в них прописаны определенные препараты, в том числе импортные, которые, по предостережениям профессионального сообщества, могут исчезнуть?

      Пока трудно спрогнозировать какое влияние это будет иметь.

      • Повлияют ли нововведения на физическую доступность лекарств, в том числе импортных? Ведь такие ассоциации как Европейская Бизнес Ассоциация уже заявили об обеспокоенности со стороны иностранных компаний.

        Действительно в Законе №11493 прописано требование, которое предложила Юлия Тимошенко, согласно которому производитель должен поставлять одному дистрибьютору лекарства в объемах не более 20% чистого дохода от реализации лекарственного средства за предыдущий год. Таким образом рынок будет регулироваться искусственно, 1 дистрибьютор может поставлять до 1/5 от объема всего препарата на рынке. Если же другие дистрибьюторы не закупят весь объем лекарств у производителя (по максимум 20% каждый), то производителю предоставляется право поставлять дистрибьюторам более 20% объема лекарств. 

        Это означает, что иностранные  производители лекарств должны сейчас искать новых дистрибьюторов, чтобы поставить свой препарат в Украину и иметь возможность делать надлежащую дистрибуцию лекарств по аптекам. Для пациентов это риск, что новые игроки не будут иметь необходимых логистических и операционных мощностей, чтобы обеспечить перевозку, хранение лекарств в соответствующих условиях и поставку, особенно в отдаленные общины. Также неизвестно как на украинский рынок будут заходить новые препараты, которые никогда не реализовывались на нашем рынке. Непонятно как будет высчитываться 20% дохода от реализации за предыдущий год. Эти нововведения создадут кучу бюрократических препятствий для производителей и могут вызвать дефицит лекарств. 

        • Существует ли опасность, что часть пациентов будет вынуждена переходить на менее эффективные или более дешевые аналоги? Может ли это ухудшить качество лечения и вызвать дополнительные риски для здоровья?

          Дефицит лекарств, который может образоваться из-за ряда изменений, может привести к приостановке лечения у пациентов, когда украинцы просто не смогут купить лекарства из-за их отсутствия или завышенной цены. Поэтому пациенты начнут переходить на другие лекарства не из-за решения врача, а из-за отсутствия препарата в аптеке. Кроме того, это может привести к увеличению "серых" закупок  лекарств из стран ЕС, Турции и других, где лекарства можно приобрести по более низким ценам. Это нелегально ввезенные лекарственные средства, покупая которые, пациент не может быть уверенным, что условия хранения и транспортировки были соблюдены. 

          • Какие еще риски вы видите в новом регулировании фармрынка для пациентов? Какие изменения, по вашему мнению, могут сделать ситуацию более сбалансированной, чтобы не пострадали те, кто нуждается в постоянном лечении?

            Сейчас главное предостережение от пациентского сообщества - это вероятность, что лекарства могут исчезнуть с полок аптек, а те, что таки доедут до них, - вырастут в цене. Это очень опасная ситуация для украинских пациентов, которые могут не иметь возможность даже за свой счет приобрести необходимые лекарства. 

            Наша уверенная позиция, чтобы улучшить доступ пациентов к лекарствам и уничтожить цены на них, - необходимо способствовать естественной конкуренции на рынке. В частности, один из немногих положительных пунктов, которые были утверждены в решении СНБО, это расширение перечня реимбурсации лекарственных средств, что провоцирует снижение цены на эти лекарства и расходов из кармана пациента, ведь такие препараты полностью или частично покрывает государство. В соседних государствах таких как Чехия, Латвия, Польша пациентам реимбурсируется более 70% лекарственных средств. 

            • Может ли референтное ценообразование привести к удорожанию импортных препаратов и означает ли это, что украинские пациенты будут лишены доступа к лучшим международным разработкам в сфере медицины?

              Вообще реферирование цен должно привести к снижению цен на лекарства. Так работает программа реимбурсации "Доступные лекарства". Однако пока не понятно как реально госслужащие планируют администрировать процесс, из каких стран будут брать цены для сравнения, на какие именно препараты будет применяться этот подход. Пока трудно говорить о последствиях реферирования для пациентов, потому что очень важно как будут выписаны подзаконные акты. Ко всему вышеупомянутому, в Украине зарегистрировано 17 тысяч лекарственных средств. Как провести процедуру реферирования  за 2 месяца - неизвестно. Игроки на рынке утверждают, что даже этот технический момент может привести к тому, что в течение ближайших 2-3 месяцев на рынке будет коллапс.  

              • Какие альтернативные решения вы бы предложили для снижения стоимости лекарств без риска их дефицита или исчезновения с рынка?

                Наше пациентское сообщество считает, что только содействие естественной конкуренции на рынке лекарств может снизить цены на препараты. В частности, уже 7 лет мы подчеркиваем необходимость внедрения механизма параллельного импорта на все каналы продаж лекарств  в Украине (государственные, госпитальные и аптечные). Это механизм, при котором  лекарственные средства ввозятся из других стран (где эти лекарства продаются по более низким ценам) легально независимыми поставщиками, без участия официального представителя производителя, но с соблюдением всех норм качества и безопасности. Таким образом преодолевается монополия дистрибьюторов. А пациенты, которые нуждаются в дорогостоящем и длительном лечении, могут купить качественные лекарства по рыночным в ЕС ценам. 

                Механизм параллельного импорта действует в ЕС более 20 лет, благодаря этому удалось снизить цены на лекарства на 20%. Благодаря этому Германия ежегодно экономит 202 млн евро, Швеция - 60 млн евро, а Польша - 67 млн евро в год. С 2025 года механизм параллельного импорта в Украине разрешен для государственных и госпитальных закупок. Но это не решает проблему завышенных цен на лекарства, а государство не покрывает всех пациентов необходимым лечением. Поэтому мы призываем внедрить параллельный импорт для аптек. Это расширит ассортимент и увеличит конкуренцию. Так же важно расширять перечень Доступных лекарств и наполнять его доказательными эффективными молекулами.

                • Обращался ли ваш фонд к правительству или профильным органам власти с предложениями по более сбалансированному регулированию цен на лекарства?

                  Так, наш фонд неоднократно поднимал вопрос внедрения параллельного импорта для аптечных закупок. В частности, недавно мы обращались к Президенту Украины с соответствующим письмом от пациентского сообщества с призывом способствовать внедрению параллельного импорта, как эффективного инструмента снижения цен на лекарства в аптеках.  

                  Лилия Подоляк

                  Лилия Подоляк

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