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Іноземні компанії занепокоєні: обмеження націнки до 8% змусить їх закрити представництва в Україні - ЄБА

Київ • УНН

 • 136710 перегляди

Представництва іноземних фармкомпаній попереджають про можливе закриття через обмеження націнки до 8%. ЄБА застерігає, що це може призвести до скорочення робочих місць та зменшення доступності імпортних ліків.

Представництва іноземних фармацевтичних компаній, які працюють в Україні, б’ють на сполох – зміни до законодавства, що обмежують націнку дистриб’ютора та представництва на рівні 8%, змусять їх вийти з ринку. Про це у ексклюзивному коментарі УНН повідомили в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

Закон встановлює розмір граничної постачальницько-збутової надбавки на рівні не більше 8%. Асоціація звертає увагу на те, що фармацевтичні компанії працюють за різними фінансовими моделями. Деякі іноземні компанії використовують цю націнку як основне джерело покриття витрат. Відповідно, для них цей відсоток є недостатнім. Встановлення такого обмеження змусить компанії закрити представництва в Україні або значно їх скоротити,

- зазначили в ЄБА.

За словами представників Асоціації, це не лише загрожує скороченням робочих місць для українців та зменшенням надходжень податків, але й може поставити під загрозу безперервне лікування певних категорій пацієнтів, які потребують імпортних лікарських засобів.

В ЄБА підтвердили, що вже отримали звернення від іноземних компаній, які висловлюють занепокоєння.

Компанії, що є торгуючими представництвами зверталися до нас, висловлюючи занепокоєння, що такі зміни призведуть до радикальних змін в їх діяльності - до закриття офісу в Україні,

- заявили в Асоціації.

Крім того, в ЄБА наголосили, що імпортні препарати можуть стати менш доступними для пацієнтів або взагалі зникнути з ринку.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, одним із положень є встановлення граничної націнки на рівні 8% для дистриб’юторів та представництв іноземних фармкомпаній.

Європейська Бізнес Асоціація раніше вже закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт через занепокоєння, що нововведення можуть негативно вплинути на здоров'я пацієнтів.

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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