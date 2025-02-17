Іноземні компанії занепокоєні: обмеження націнки до 8% змусить їх закрити представництва в Україні - ЄБА

Представництва іноземних фармацевтичних компаній, які працюють в Україні, б’ють на сполох – зміни до законодавства, що обмежують націнку дистриб’ютора та представництва на рівні 8%, змусять їх вийти з ринку. Про це у ексклюзивному коментарі УНН повідомили в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

Закон встановлює розмір граничної постачальницько-збутової надбавки на рівні не більше 8%. Асоціація звертає увагу на те, що фармацевтичні компанії працюють за різними фінансовими моделями. Деякі іноземні компанії використовують цю націнку як основне джерело покриття витрат. Відповідно, для них цей відсоток є недостатнім. Встановлення такого обмеження змусить компанії закрити представництва в Україні або значно їх скоротити,

За словами представників Асоціації, це не лише загрожує скороченням робочих місць для українців та зменшенням надходжень податків, але й може поставити під загрозу безперервне лікування певних категорій пацієнтів, які потребують імпортних лікарських засобів.

В ЄБА підтвердили, що вже отримали звернення від іноземних компаній, які висловлюють занепокоєння.

Компанії, що є торгуючими представництвами зверталися до нас, висловлюючи занепокоєння, що такі зміни призведуть до радикальних змін в їх діяльності - до закриття офісу в Україні,