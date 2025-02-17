Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Представительства иностранных фармацевтических компаний, работающих в Украине, бьют тревогу - изменения в законодательство, ограничивающие наценку дистрибьютора и представительства на уровне 8%, заставят их выйти с рынка. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Закон устанавливает размер предельной снабженческо-сбытовой надбавки на уровне не более 8%. Ассоциация обращает внимание на то, что фармацевтические компании работают по разным финансовым моделям. Некоторые иностранные компании используют эту наценку как основной источник покрытия расходов. Соответственно, для них этот процент является недостаточным. Установление такого ограничения заставит компании закрыть представительства в Украине или значительно их сократить, - отметили в ЕБА.

По словам представителей Ассоциации, это не только грозит сокращением рабочих мест для украинцев и уменьшением поступлений налогов, но и может поставить под угрозу непрерывное лечение определенных категорий пациентов, нуждающихся в импортных лекарственных средствах.

В ЕБА подтвердили, что уже получили обращения от иностранных компаний, которые выражают беспокойство.

Компании, являющиеся торгующими представительствами обращались к нам, выражая беспокойство, что такие изменения приведут к радикальным изменениям в их деятельности - к закрытию офиса в Украине, - заявили в Ассоциации.

Кроме того, в ЕБА отметили, что импортные препараты могут стать менее доступными для пациентов или вообще исчезнуть с рынка.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний.

Европейская Бизнес Ассоциация ранее уже призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентов.

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев.