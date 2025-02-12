Рада ухвалила закон про спрощену реєстрацію ліків: що зміниться для українців

Верховна Рада ухвалила закон щодо спрощеної державної реєстрації лікарських засобів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу, пише УНН.

Деталі

"№11493 - зміни підходів до існуючих процедур спрощеної державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися ДП "Медзакупівлі України - в цілому", - написав нардеп у Telegram.

Законопроєкт підтримало 250 народний депутатів.

Що змінюється

Законопроєктом, за словами голови комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, запроваджуються механізми прозорого ціноутворення на ліки, що передбачено рішенням РНБО від 5 лютого цього року.

Згідно із законопроєктом, МОЗ вноситиме до Національного каталогу цін задекларовану вартість виробника або імпортера ліків, яка не може перевищувати ціну трьох найнижчих цін у референтних країнах Східної Європи. "Аптеки зобов’язані мати в наявності лікарський засіб за однією з трьох найнижчих цін", – зазначив нардеп.

Також, за його даними, запроваджуються практики, які мають призвести до фактичного зменшення закупівельних цін на ліки: механізм відтермінування знижок, кредитних нот, бонусів та інших форм зворотного коригування ціни можуть застосовуватись ліцензіатами, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів.

Окрім того, лікарські засоби, які зареєстровані компетентним органом у Великій Британії, країнах ЄС або включені до переліків ВООЗ, як повідомляється, отримають дозвіл на реєстрацію в Україні за спрощеною процедурою. Це стосується й препаратів, які включені до плану Президента США по боротьбі з ВІЛ.

Укладання договорів про маркетингові послуги з промоції лікарських засобів хочуть дозволити виключно між виробниками (імпортерами) та аптекою (аптечною мережею). Відповідний порядок надання послуг затверджуватиме уряд, а надання рекламних послуг поза місцями здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами буде заборонено.

Додамо

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що необхідно ухвалити рішення для зниження цін на ліки. Аптечний бізнес підтримав заяву Президента. Він також анонсував засідання РНБО у середу, на якому розглядатиметься питання щодо зниження цін на препарати.

Громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" спрямувала до Міністерства охорони здоров’я України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, яка вже підписана низкою великих аптечних мереж.

У ній прописані наступні зобов’язання всіх учасників ринку:

Національні виробники лікарських засобів знижують відпускні ціни на свою продукцію на певний відсоток у порівнянні з цінами станом на 1 січня 2025 року.

Дистриб’ютори пропорційно виробнику знижують оптові ціни, що вплине на всю логістичну мережу.

Аптеки зі свого боку знижують роздрібні ціни на лікарські засоби, забезпечуючи кінцевому споживачу реальне зниження вартості препаратів, тобто застосовують пропорційну виробнику знижку на свою націнку.

Очікується, що меморандум підпишуть також провідні українські виробники та дистрибʼютори.