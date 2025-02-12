Рада приняла закон об упрощенной регистрации лекарств: что изменится для украинцев
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон об упрощенной регистрации лекарств и прозрачном ценообразовании. Новые правила предусматривают контроль цен на лекарства и упрощенную регистрацию препаратов из ЕС, Великобритании и США.
Верховная Рада приняла закон об упрощенной государственной регистрации лекарственных средств, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду, пишет УНН.
Детали
"№11493 - изменения подходов к существующим процедурам упрощенной государственной регистрации лекарственных средств, которые могут закупаться ГП "Медзакупки Украины - в целом", - написал нардеп в Telegram.
Законопроект поддержало 250 народных депутатов.
Какие изменения
Законопроектом, по словам председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, вводятся механизмы прозрачного ценообразования на лекарства, что предусмотрено решением СНБО от 5 февраля этого года.
Согласно законопроекту, Минздрав будет вносить в Национальный каталог цен задекларированную стоимость производителя или импортера лекарств, которая не может превышать цену трех самых низких цен в референтных странах Восточной Европы. "Аптеки обязаны иметь в наличии лекарственное средство по одной из трех самых низких цен", - отметил нардеп.
Также, по его данным, вводятся практики, которые должны привести к фактическому уменьшению закупочных цен на лекарства: механизм отсрочки скидок, кредитных нот, бонусов и других форм обратной корректировки цены могут применяться лицензиатами, которые осуществляют хозяйственную деятельность по производству лекарственных средств.
Кроме того, лекарственные средства, которые зарегистрированы компетентным органом в Великобритании, странах ЕС или включены в перечни ВОЗ, как сообщается, получат разрешение на регистрацию в Украине по упрощенной процедуре. Это касается и препаратов, которые включены в план Президента США по борьбе с ВИЧ.
Заключение договоров о маркетинговых услугах по продвижению лекарственных средств хотят разрешить исключительно между производителями (импортерами) и аптекой (аптечной сетью). Соответствующий порядок предоставления услуг будет утверждать правительство, а предоставление рекламных услуг вне мест осуществления розничной торговли лекарственными средствами будет запрещено.
Добавим
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства. Аптечный бизнес поддержал заявление Президента. Он также анонсировал заседание СНБО в среду, на котором будет рассматриваться вопрос о снижении цен на препараты.
Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" направил в Министерство здравоохранения Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, которая уже подписана рядом крупных аптечных сетей.
В ней прописаны следующие обязательства всех участников рынка:
- Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на свою продукцию на определенный процент по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года.
- Дистрибьюторы пропорционально производителю снижают оптовые цены, что повлияет на всю логистическую сеть.
- Аптеки со своей стороны снижают розничные цены на лекарственные средства, обеспечивая конечному потребителю реальное снижение стоимости препаратов, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою наценку.
Ожидается, что меморандум подпишут также ведущие украинские производители и дистрибьюторы.