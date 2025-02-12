Рада приняла закон об упрощенной регистрации лекарств: что изменится для украинцев

ukenru
Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12:22 • 18348 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
10:46 • 95362 просмотра

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Верховная Рада установила Национальный день молитвы
10:46 • 101165 просмотра

Верховная Рада установила Национальный день молитвы

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить
09:58 • 103204 просмотра

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить

Эксклюзив
ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы
09:53 • 104793 просмотра

ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня
09:03 • 104234 просмотра

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
11 февраля, 19:11 • 121779 просмотра

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

Эксклюзив
Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан
11 февраля, 15:29 • 127690 просмотра

Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
11 февраля, 15:18 • 124964 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
11 февраля, 15:05 • 123353 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

12 февраля, 03:08 • 109718 просмотра
В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

12 февраля, 04:32 • 109380 просмотра
Войска рф атаковали Киевскую область дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения - КОВА

Войска рф атаковали Киевскую область дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения - КОВА

12 февраля, 06:00 • 44968 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

08:46 • 106276 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

09:34 • 102028 просмотра
публикации
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 136230 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 137556 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 147964 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 178227 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 200411 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

09:34 • 102028 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

08:46 • 106276 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 112518 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

11 февраля, 14:24 • 122878 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

11 февраля, 13:02 • 127398 просмотра
Актуальное
Рада приняла закон об упрощенной регистрации лекарств: что изменится для украинцев

Рада приняла закон об упрощенной регистрации лекарств: что изменится для украинцев

Киев  •  УНН

 • 10744 просмотра

Read in English

Верховная Рада приняла закон об упрощенной регистрации лекарств и прозрачном ценообразовании. Новые правила предусматривают контроль цен на лекарства и упрощенную регистрацию препаратов из ЕС, Великобритании и США.

Верховная Рада приняла закон об упрощенной государственной регистрации лекарственных средств, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду, пишет УНН.

Детали 

"№11493 - изменения подходов к существующим процедурам упрощенной государственной регистрации лекарственных средств, которые могут закупаться ГП "Медзакупки Украины - в целом", - написал нардеп в Telegram.

Законопроект поддержало 250 народных депутатов.

Какие изменения

Законопроектом, по словам председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, вводятся механизмы прозрачного ценообразования на лекарства, что предусмотрено решением СНБО от 5 февраля этого года.

Согласно законопроекту, Минздрав будет вносить в Национальный каталог цен задекларированную стоимость производителя или импортера лекарств, которая не может превышать цену трех самых низких цен в референтных странах Восточной Европы. "Аптеки обязаны иметь в наличии лекарственное средство по одной из трех самых низких цен", - отметил нардеп.

Также, по его данным, вводятся практики, которые должны привести к фактическому уменьшению закупочных цен на лекарства: механизм отсрочки скидок, кредитных нот, бонусов и других форм обратной корректировки цены могут применяться лицензиатами, которые осуществляют хозяйственную деятельность по производству лекарственных средств.

Кроме того, лекарственные средства, которые зарегистрированы компетентным органом в Великобритании, странах ЕС или включены в перечни ВОЗ, как сообщается, получат разрешение на регистрацию в Украине по упрощенной процедуре. Это касается и препаратов, которые включены в план Президента США по борьбе с ВИЧ.

Заключение договоров о маркетинговых услугах по продвижению лекарственных средств хотят разрешить исключительно между производителями (импортерами) и аптекой (аптечной сетью). Соответствующий порядок предоставления услуг будет утверждать правительство, а предоставление рекламных услуг вне мест осуществления розничной торговли лекарственными средствами будет запрещено.

Добавим 

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства. Аптечный бизнес поддержал заявление Президента. Он также анонсировал заседание СНБО в среду, на котором будет рассматриваться вопрос о снижении цен на препараты. 

Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" направил в Министерство здравоохранения Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, которая уже подписана рядом крупных аптечных сетей.

В ней прописаны следующие обязательства всех участников рынка:

  • Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на свою продукцию на определенный процент по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года.
    • Дистрибьюторы пропорционально производителю снижают оптовые цены, что повлияет на всю логистическую сеть.
      • Аптеки со своей стороны снижают розничные цены на лекарственные средства, обеспечивая конечному потребителю реальное снижение стоимости препаратов, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою наценку.

        Ожидается, что меморандум подпишут также ведущие украинские производители и дистрибьюторы.

        Алина Волянская

        Алина Волянская

        политикаЗдоровье
        sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
        verkhovna-radaВерховная Рада
        vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсемирная организация здравоохранения
        yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
        soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
        volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
        soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
        ukrainaУкраина

        Обратиться по вопросам размещения рекламы